Sete números que mostram a importância de Kleber para o Coritiba

Kleber: destaque em faltas sofridas, passes para finalizações e chutes a gol (foto: Franklin de Freitas)

O atacante Kleber Gladiador, 33 anos, sofreu uma fissura no pé direito e vai desfalcar o Coritiba nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. O clube não divulgou a previsão do tempo de recuperação. O que é certo é o “peso” do jogador para a equipe.

Sete números mostram a importância de Kleber para o Coxa. Primeiro: é o artilheiro do time no Brasileirão, com sete gols. Segundo: a equipe ainda não venceu sem ele na competição. Outros cinco dados revelam que Gladiador é um dos melhores atacantes em atividade no Brasil.

Kleber é o atacante que mais sofreu faltas entre os 20 times da competição, com média de 3,8 por partida. Os dados são do WhoScored. Contando todas as posiões, só o meia Marinho, do Vitória, supera Gladiador, com média de 5,6.

Entre os atacantes das 20 equipes, Kleber é o 2º com maior volume de passes, com média de 28 por partida. Ou seja, é um jogador que aparece para o jogo e tenta contribuir para a armação das jogadas.

Kleber também se destaca ao tentar colocar os companheiros na cara do gol. Entre os 20 times, ele é o 4º atacante com mais passes para finalizações, com 1,4 por jogo. Considerando os jogadores do Coritiba de todas as posições, o Gladiador é o terceiro nessa estatística, atrás dos meias Juan (2,4) e Raphael Veiga (1,6).

Entre os atacantes dos 20 clubes, Kleber é o sexto com mais finalizações certas, com 0,9 por jogo. O líder é Gabriel Jesus, do Palmeiras, com 1,4. No ranking total de finalizações, Kleber é o 9º entre os atacantes, com 2,0 por partida.



OS RESULTADOS NO BRASILEIRÃO

O Coritiba com Kleber

6 vitórias, 6 empates, 7 derrotas

24 pontos em 19 jogos

42% de aproveitamento

O Coritiba sem Kleber

0 vitória, 2 empates, 1 derrota

2 pontos em 3 jogos

22% de aproveitamento

OS TRÊS JOGOS SEM KLEBER NO BRASILEIRÃO

Coritiba 3x4 Chapecoense

São Paulo 0x0 Coritiba

Cruzeiro 2x2 Coritiba