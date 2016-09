Eliminado nas duplas, Bellucci se despede do Aberto dos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sete dias após ser eliminado no torneio de simples do Aberto dos EUA, Thomaz Bellucci também se despediu das duplas nesta segunda-feira (5). A dupla formada pelo brasileiro e pelo compatriota Marcelo Demoliner não suportou os espanhóis Feliciano Lopez e Marc López e saiu de quadra derrotada por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/3. Na segunda (29), Bellucci havia perdido para o russo Andrey Kuznetsov por 3 sets a 1 e tinha sua última esperança ao lado de seu companheiro. O tênis apresentado nos EUA, porém, não foi o mesmo dos Jogos do Rio, e mais um revés aconteceu. Nas quartas de final, os espanhóis encaram os irmãos americanos Bryan (Bob Bryan e Mike Bryan) por uma vaga na semi. CHAVE FEMININA Sexta melhor tenista da atualidade, a norte-americana Venus Williams perdeu para a número 10 do mundo, Karolina Pliskova, por 2 sets a 1 e também deu adeus ao Aberto dos EUA. Com parciais de 4/6, 6/4 e 7/6 (7-3), a tcheca avançou às quartas de final onde aguarda a vencedora do confronto entre a polonesa Agnieszka Radwanska e a croata Ana Konjuh.