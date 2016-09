Descontentamento e carreira lá fora levam Anitta a não renovar com Multishow

(foto: Globo/Artur Meninea)

Ao contrário do que os bons resultados vinham indicando e alguns setores já davam como certa, está bem complicada a renovação da Anitta para mais uma temporada no Multishow. A tendência, data hoje e porque inúmeros fatores empurram para isto, é parar nesta de agora. O motivo principal é que ela deseja, daqui em diante, investir muito mais seriamente na sua carreira internacional e as gravações, por melhores que sejam os resultados, sempre acabam por travar a sua agenda. No entanto, existem outras razões que, embora não colocadas publicamente, também podem ser determinantes para a saída da cantora. Entre elas, a falta de maior empenho por parte da produção em conseguir bons convidados. Nomes nacionais, além de Jorge e Mateus na estreia, nunca mais foram chamados ou simplesmente passaram a não aceitar a imposição de ficar dois dias no Rio para ensaio, passagem de som e exibição ao vivo.

TV Tudo

Copo cheio

A ação do Tang está levando Fábio Porchat a passar por vários programas e contracenar com todos os apresentadores da Record. Rodrigo Faro, domingo, foi apenas mais um, só que os dois se preocuparam tanto em fazer graça, que esqueceram o principal. O coitado do Tang não passou de um gole distraído.

Elegante

Edmundo foi elegante, domingo, ao publicar nas redes sociais a sua despedida da Bandeirantes, agradecendo a todos e não entrando em detalhes sobre a sua saída. No entanto, a proposta apresentada a ele na renovação foi, no mínimo, indecente. Cerca de 80% a menos do que vinha ganhando.

Ordem do Jô

Ainda da entrevista do Fausto Silva, na sexta-feira, o Jô deu ordens para que nada fosse cortado. Mesmo no momento que apagou a luz, a gravação prosseguiu mesmo com o estúdio no escuro e nem aquilo foi editado.

Direto de Paris

Sonia Blota, em passagem pelo Brasil, acaba de renovar com a Bandeirantes para continuar como correspondente em Paris. Viagem que ela também aproveitou para conhecer a família do marido, no Rio de Janeiro.

Só em 2017

Record e Casablanca têm acertado entre elas que nenhuma das suas novas novelas irá estrear este ano. “Belaventura” irá substituir “Escrava Mãe” em janeiro e “O Rico e Lázaro” ocupará o lugar de “A Terra Prometida” em fevereiro. Gabriela Moreyra, protagonista de “Escrava Mãe"

Tudo no Rio

Também ficou acertado que, desta vez, todos os trabalhos serão centralizados no Rio de Janeiro. Estúdio e externas. Ao contrário de “Escrava Mãe”, que na ocasião das gravações usou os estúdios de Paulínia.

SBT se mantém

As gravações de “Cúmplices de um Resgate” terminam nesta sexta-feira e continuará em cartaz até 6 de dezembro. A estreia de “Carinha de Anjo” continua fixada para novembro. Durante duas semanas, as duas serão exibidas simultaneamente.

Mudou o dia

O GloboNews mexeu na data de estreia de Aline Midlej, que era da Band e foi recentemente contratada. Só a partir da próxima segunda-feira, dia 12, ela irá assumir o comando do edição das 10 da manhã, direto de São Paulo.

Assunto interno

Neste fim de semana Roberto Cabrini entrevistou Ivo Holanda no “Conexão Repórter” pelo SBT. No programa, e no dia da entrevista, foi determinado que ele não tocasse no nome do diretor Hélio Chiari.

Pegadinha

Silvio Santos fez que foi, mas não foi. Avisou todo mundo que ia viajar para os Estados Unidos no fim da semana passada, mas acabou ficando por aqui mesmo. Já tem até gravação marcada para quinta-feira.

Bate – Rebate



Depois de 8 anos, Camila Queiroz deixou a agência Ford Models...

...A carreira da atriz agora está sob os cuidados de Cláudia Andrade, também ex-Ford.

O quadro “ Casa das Celebridades” está entre as novidades da segunda temporada do “Multi Tom” no Multishow, em gravação...

Casa das Celebridades” está entre as novidades da segunda temporada do “Multi Tom” no Multishow, em gravação... ...No elenco fixo, Ênio Vivona fazendo Alexandre Frota, Pedro Manso como Fala Silva, mais Tirulipa, Rudy Landucci, Geisy Arruda, Vinicius Vieira e Gaga de Ilhéus, entre outros...

Além do Paulo Milau, Tom Cavalcante fará outros personagens dentro da casa.

Com o fechamento de agosto, a Globo bateu recorde de audiência mensal do ano, com 17 pontos, na Grande São Paulo...

... A emissora foi turbinada principalmente pela cobertura olímpica, reta final de “Êta Mundo Bom!”, recordes mensais de “Velho Chico”, “Haja Coração” e “Anjo Mau”, além das estreias de “Justiça”, “Adnight”, “Malhação” e “Sol Nascente”...

...No PNT nacional e em SP, o crescimento de janeiro para agosto foi de cerca de 20% no dia inteiro e no horário nobre.

A cantora Vanessa Jackson vai apresentar no Vivo Rio, dia 22, o show "Uma Saudação a Whitney Houston", que depois seguirá em turnê pelo país.

Nesta quinta-feira, às 21h, o Viva passa a exibir o “Chico City” em sua programação...

...E, a partir de segunda, o episódio número 1 do programa, de 1973, estará disponível no Viva Play.

C’est fini



Mauro Beting se entendeu com o Fox Sports e não vai mais trabalhar no Rio de Janeiro. A sua participação em programas do canal acontecerá diretamente de São Paulo.



