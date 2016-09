Museu Paranaense completa 140 anos

(foto: Kraw Penas/SEEC)

Em setembro, o Museu Paranaense, uma das instituições públicas mais antigas do Paraná, completa 140 anos. Para comemorar a data serão realizadas atividades culturais abertas ao público durante todo o mês.



O objetivo das atividades é estimular os visitantes a conhecer experiências relacionadas à história e à cultura. Serão palestras, bate-papos, oficinas manuais e lúdicas, visitas guiadas, exposições, dança, música. Para participar das palestras, os interessados devem se inscrever no link goo.gl/zGqX3J. Será entregue certificado de participação. Todas as atividades são gratuitas.



O secretário de Estado da Cultura, João Luiz Fiani, acrescenta que o Museu Paranaense é um ícone da história do Estado. “Tem que ser muito valorizado e respeitado porque é um espaço único para a nossa história. O Museu Paranaense foi, é e continuará sendo um orgulho para todos nós”, diz Fiani.



ANIVERSÁRIO - No dia 25 de setembro, data do aniversário, o público poderá celebrar, com a equipe do museu, a partir das 10h. Diversas atrações estão programadas, como um workshop de tai chi chuan, oficina de origami, performance, visitas guiadas às exposições, apresentações de bandas curitibanas, como a EletroMUV, Felling Open, Mumbai Express e a Banda da Divisão Feminina de Jovens da BSGI, Nova Era Kotekitai.



“Este é o momento para celebrar junto aos parceiros e público do Museu Paranaense seu 140º aniversário. Cooperações que foram fundamentais para construção deste rico patrimônio”, comenta o diretor do Museu Paranaense, Renato Carneiro. “A comemoração da data tem a colaboração de várias instituições e pessoas, que contribuem juntas para a conservação desta história.”



HISTÓRICO - Fundando em 25 de setembro de 1876 por Agostinho Ermerlino de Leão e José Candido Murici, a instituição guarda um acervo riquíssimo em artefatos históricos, antropológicos e arqueológicos que, juntos, contam a memória do Estado.



SERVIÇO: Comemoração dos 140 anos do Museu Paranaense



Local: Museu Paranaense (Rua Kellers, 289, São Francisco, Curitiba)



Data: de 6 a 30 de setembro de 2016



Entrada gratuita



Horário do museu: de terça a sexta-feira, das 9h às 18h. Sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h



Telefone: (41) 3304 3300



www.museuparanaense.pr.gov.br



PROGRAMAÇÃO



06 a 30/09 | Intervenção em crochê do Coletivo Mãos Urbanas.



06/09 | 14h | Roda de chimarrão – Um dedo de prosa com João Nogueira sobre questões geográficas e históricas da erva-mate.



11/09 | 11h | Apresentação de taiko do grupo Ryukyu Koku Matsuri Daiko - Filial Curitiba



13/09 | 16h | Visita guiada à exposição Vestígios: Registros do Andar e da Memória da Cidade e bate-papo com a artista Bianca Isis



14/09 | 14h | Palestra Museu Paranaense e a Arqueologia no Brasil, com a historiadora Claudia Parellada



15/09| 17h | Bate-papo com o artista e ilustrador Daniel Conrade, autor do livro A Arte Guarani-Mbya de Guaraqueçaba, Aldeia Kuaray Guata Porã



16/09 | 10h30 | Oficina de danças circulares com Domingos Valeski Junior.



14h | Oficina Criança Pequena no Museu: o Mediador Brincante, com Ariane Azambuja.



17/09 | 11h | Sarau de poesias de Wislawa Szymborska com alunos e professores da Casa da Cultura Polônia-Brasil e com a presença da tradutora Regina Przybycień



20/09 | 14h às 15h | Palestra A Importância do Museu Paranaense e o seu Entorno com a Memória, com Claudio Ogliari. 15h30 às 16h30 | Palestra Roupas e Biografias: o Acervo de Indumentária do Museu Paranaense, com Caroline Muller



21/09| 14h às 15h | Palestra Etiqueta: Regras do e no Museu, com Martha Becker. 15h30 às 16h30 | Palestra Acervo do MP: um Estudo Sobre as Indústrias Paranaenses”, com Janaik Baum



22/09 | 14h às 15h | Palestra A Modernização Agrícola: Ações do Governo Bento Munhoz da Rocha (1951-1955), com Renê Wagner Ramos. 15h30 às 16h30 | Palestra Museu Paranaense: Caminhos, Contextos e Ações Museológicas (1876-1976), com Ricardo Carvalho Rodrigues



23/09 | 17h | Abertura da exposição O Museu da História do Paraná: os 140 Anos do Museu Paranaense. 17h30 | Lançamento do livro Vladimir Kozák: Sentimentos de um Lobo Solitário, da pesquisadora Rosalice Carriel Benetti



24/09 | 11h | Abertura da exposição Memória das Ruas: Retratos dos Personagens de Curitiba. Local: Museu Oscar Niemeyer



25/09 | Aniversário de 140 anos do Museu Paranaense



Workshop de Tai Chi Chuan com Rodrigo Wolff Apolloni



Oficina de origami com os voluntários da ONG Dobrando Alegrias



Performance da designer Jeniffer Padilha do Coletivo Mãos Urbanas



Apresentações musicais com Eletro MUV, Mumbai Express, Felling Open e Nova Era Kotekitai



27/09 | 10h | Visita guiada ao Museu Paranaense Curiosidades e os Tesouros do MP, com Ricardo Carvalho Rodrigues



28/09 | 11h | Bate-papo com a pesquisadora Rosalice Carriel Benetti sobre o livro Vladimir Kozák: Sentimentos de um Lobo Solitário. 14h | Visita guiada ao circuito expositivo do Museu Paranaense com enfoque na Guerra do Contestado, com Flávia Rhafaela Pereira.



29/09 | 14h | Visita guiada ao Museu Paranaense Curiosidades e os Tesouros do MP, com Ricardo Carvalho Rodrigues.