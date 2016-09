Clube Curitibano investe em máquina de alta performance para formar atletas

O Clube Curitibano comprou uma máquina de lançamento de bolas de vôlei, equipamento exclusivo em clubes do Sul do Brasil. O objetivo é aperfeiçoar o treinamento das atletas amadoras da categoria juvenil que treinam no clube. Algumas delas já integram a Seleção Brasileira da categoria e podem vir a se tornar atletas olímpicas, como o conterrâneo Lipe, que acaba de ganhar a medalha de ouro no vôlei masculino nos Jogos Rio-2016 e fez toda a categoria de base no Clube Curitibano.

A máquina é utilizada por times profssionais de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No Sul do país, alem de ser uma exclusividade do Clube Curitibano, também é exclusiva para atletas de categorias amadoras. As vantagens do equipamento são a simulação de movimentos, como cortadas e recepções de bola, além de regulagem de peso, altura, força e velocidade do lançamento. O objetivo é diminuir o desgaste e as lesões de quem precisa lançar as bolas manualmente, além de aprimiorar a técnica das jogadoras.

Durante a Olimpíada um país que se destacou muito no vôlei feminino foi a China, medalhista de ouro da modalidade, e que tem como base de treinamento a parte técnica, em detrimento da estatura não tão alta de suas jogadoras. A utilização da máquina de lançamento de bolas pelo Clube Curitibano já faz parte da rotina de treino das atletas de base, que, com isso, passam a participar oficialmente do Plano de Formação de Atletas Olímpicos da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).