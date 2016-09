Suzane Von Richthofen se separa de Sandrão e motivo é curioso

(foto: Reprodução)

Terminou em divórcio litigioso o casamento entre as presidiárias Suzane von Richthofen e Sandra Ruiz, o Sandrão. As duas viviam juntas desde 2014 na Penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. As informações são da Veja.

A causa da briga teria sido por conta de algumas máquinas de costura que teriam sido entregues pelo apresentador Gugu como um agradecimento pela participação das duas no Programa do Gugu, que teve recorde de audiência com a exibição da entrevista com as presidiárias.