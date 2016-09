'Tem depredação e querem passar que a polícia é culpada', diz Alckmin

DANIELA LIMA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), decidiu defender, de maneira genérica, a atuação da polícia nos últimos protestos contra Michel Temer e a favor de novas eleições. O tucano ressaltou que a própria corporação explicaria sua atuação na noite deste domingo (4), quando houve confusão nas imediações do metrô no Largo da Batata, mas afirmou que "o fato é que tem depredação e ainda querem passar a história de que a polícia é que é a culpada". "A polícia sempre filma todos os procedimentos. Vai mostrar os seus filmes, as suas informações. Ela vai esclarecer esse fato", disse o governador, questionado especificamente sobre o tumulto deste domingo. Manifestantes apontam abusos, enquanto a polícia justifica a intervenção dizendo que houve vandalismo. Alckmin chegou a comparar as manifestações pró-impeachment com as que vem se desenrolando desde a cassação da presidente Dilma Rousseff, na semana passada. "Tivemos manifestações pró-impeachment com quase 1 milhão de pessoas sem nenhum acidente", afirmou. O tucano disse ainda que a intervenção da polícia foi solicitada pelo metrô, que temia um tumulto dentro de suas estações.