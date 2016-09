O Psychobilly Fest anunciou as bandas que vão fazer parte da 22ª edição do festival de música que acontece nos dias 1 e 2 de outubro.

As bandas Mongo, Diablo Cabron, Skullbillies, Krappulas, Cwbillys, Sick Sick Sinners e Ovos Presley tocando no 92 Graus, a partir das 18:00 no dia 01 e No Parole e The Mullet Monster Mafia no Lado B no dia 02, a partir das 20:00.

Os ingressos estão a venda no site do Sympla e custam a partir de R$ 20.