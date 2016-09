Marcão: zagueiro pode ser titular contra o Figueirense (foto: Divulgação/Atlético-PR)

O Atlético Paranaense não contará com cinco jogadores para a partida desta quarta-feira às 16 horas, contra o Figueirense, em Florianópolis, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os desfalques são o goleiro Weverton (com a seleção brasileira), os zagueiros Thiago Heleno (suspenso) e Cleberson (contusão), o volante Deivid (lombalgia) e o meia Nikão (lesão muscular na coxa).

Na entrevista coletiva dessa segunda-feira (dia 5), o técnico Paulo Autuori deixou dúvidas na zaga e na lateral-esquerda. E, desde julho, quando Nikão sofreu a lesão, o treinador tem trocado com frequência os jogadores que formam a linha de três do esquema tático 4-2-3-1. Portanto, há uma terceira dúvida sobre quem joga na meia-esquerda.

A provável escalação para quarta-feira é Santos; Léo, Paulo André, Wanderson (Marcão) e Nicolas (Sidcley); Otávio, Hernani, Lucas Fernandes, Pablo e Luan (João Pedro ou Marcos Guilherme); André Lima.

Sobre o substituto de Thiago Heleno, Autuori deixou duas opções. “Há a possibilidade de o Marcão jogar. O Wanderson também tem entrado bem com o Paulo André. Vamos ver”, declarou.

Revelado na base, Marcão, 20 anos, disputou sete partidas no Brasileirão 2016 – duas como titular. Em boa parte do tempo, atuou como volante. Já Wanderson, 25 anos, veio da Ferroviária e tem nove jogos na competição – oito como titular.

Na lateral-esquerda, o novato Nicolas, 19 anos, mostrou qualidade no pouco tempo que ficou em campo (apenas três partidas no Brasileirão até agora) e passou a disputar posição com Sidcley (titular em 19 das 22 rodadas). “Quando eles entrarem em campo vocês vão ver quem vai jogar. Ali (na lateral-esquerda) nós estamos tranquilos, tanto em relação ao Sidcley, que cresceu bastante, é um jogador mais competitivo, e o Nicolas também, que é uma realidade, desenvolve bem o seu jogo, com sobriedade e seriedade”, disse Autuori.