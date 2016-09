Itália vence Israel e Espanha goleia

(foto: Divulgação/Uefa)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As estreias de Espanha e Itália nas eliminatórias europeias para a Copa da Rússia foram sem sustos nesta segunda-feira (5). Os italianos bateram Israel por 3 a 1, fora de casa, mas o placar poderia ser ainda mais elástico não fosse a expulsão do zagueiro Chiellini aos 9 min do segundo tempo.

O primeiro gol do jogo foi de Pellè. Aos 15 min da etapa inicial, o atacante recebeu passe de Antonelli e fez o primeiro. Aos 31 min Candreva ampliou, mas dois minutos depois Tal Ben Chaim descontou. Após a expulsão de Chiellini, a Itália teve mais dificuldades para chegar ao gol, e o terceiro foi anotado somente aos 37 min.

ESPANHA — Os espanhóis não sofreram nenhum risco e passaram por Liechtenstein com um 8 a 0 no placar. Os atacantes Diego Costa, Morata e David Silva fizeram dois gols cada. Sergi Roberto e Vitolo também deixaram suas marcas. Na próxima rodada, Espanha e Itália se encontram daqui um mês para a disputa da segunda rodada da competição que leva os melhores da Europa para a Copa do Mundo.