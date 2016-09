Homem é preso por dirigir com frigideira no lugar de volante

(foto: Reprodução)

Um homem de 32 anos acabou preso em Adelaide, na Austrália, após fazer uma baita gambiarra para conseguir dirigir, trocando o volante por uma frigideira.

Segundo a polícia local, o motorista foi parado no domingo (04 de setembro) depois de uma pessoa denunciar um caso de vadiagem. No local, os policiais se depararam com o homem que, além de ter substituído o volante, ainda estava com a placa do veículo adulterada.

O veículo foi apreendido e o homem acabou preso sem direito à fiança.