Comandante diz que PM 'salvou vidas' no protesto de domingo

ARTUR RODRIGUES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O comandante da PM na capital paulista, Dimitrios Fyskatoris, afirmou que a corporação salvou vidas com sua ação durante o protesto contra o presidente Michel Temer (PMDB) na noite de domingo (4). Ele também divulgou contagem de 30 mil pessoas no ato, contra 100 mil divulgados pelos organizadores. A corporação foi criticada pelos organizadores do ato até então pacífico pela quantidade de bombas lançadas pelos PMs. Os policiais também agrediram um jornalista da BBC. "Eu quero que vocês levem em consideração o incidente que houve ontem sem nenhum ferido, quantas vidas nós salvamos", disse. Ele negou excessos por parte da polícia e afirmou que a corporação "não teve escolha" ao atacar manifestantes com bombas de gás. O comandante afirmou que o objetivo era restaurar a ordem. Segundo ele, a corporação foi chamada a controlar o acesso da multidão ao metrô e foi atacada com pedras por manifestantes. Sobre os presos antes do ato, ele disse que 21 detidos confessaram que depredariam a cidade durante o ato e por isso foram presos. Questionado sobre uma possível diferença de tratamento nos atos pró e contra impeachment, ele afirmou que não existe tratamento diferentes, mas protestos diferentes e melhor organizados.