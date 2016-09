Homem suspeito de estuprar criança em banheiro de rodoviária é preso

(foto: Divulgação/ Polícia Civil-MS)

A Polícia Civil de Ivinhema, no Mato Grosso do Sul, prendeu em flagrante um homem de 35 anos que é suspeito de abusar de um menino de apenas 3 anos no banheiro de uma rodoviária da cidade.

Segundo informou a própria polícia, foi a mãe do garoto quem flagou o abuso. Ela teria estranhado a demora do filho, que foi sozinho ao banheiro enquanto ela cuidava das malas do lado de fora. Por conta da demora, porém, entrou no local e flagrou o menino com as calças abaixadas e o suspeito também.

Ao perceber que havia sido flagrado, o suspeito ainda tentou se esconder em um box. Ele estaria ainda com uma sacola com um lubrificante dentro. Por sorte, acabou sendo identificado e preso.

Agora a polícia aguarda o laudo do IML para saber se o garoto sofreu abuso ou não. Já foi aberto inquérito para apurar o caso.