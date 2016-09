Carro é incendiado em casa próxima à residência de Temer em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um carro foi incendiado por volta das 21h15 deste domingo (4) próximo à casa do presidente Michel Temer (PMDB) no bairro de Alto de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, pouco após o término dos protestos realizados contra ele. A moradora da casa, situada a duas quadras da residência de Temer, é a decoradora Tânia Assumpção, 68, que não foi encontrada pela reportagem. À revista "Veja" ela disse estar "assustada" com o ocorrido. O advogado José Luiz, 40, vizinho da casa onde o Honda City de Assumpção foi queimado, diz que um vigia particular da rua avistou homens deixando o local em um Renault Sandero preto após fogo ter sido ateado no veículo. Ao lado do carro, que ficou destruído, havia um galão de combustível vazio. Luiz ligou para a polícia, que chegou ao local "em dois ou três minutos". Após o barulho de explosão e as chamas, vizinhos quebraram os vidros e tentaram apagar o fogo com mangueiras e extintores. O incêndio, porém, só foi controlado após a chegada de dois carros de bombeiro. Segundo o delegado responsável, Roberto Krasovic, o caso está sob investigação e a polícia ainda tenta encontrar o veículo em que os suspeitos estavam. O delegado diz ser impossível afirmar qual a relação do ocorrido com os protestos contra Temer neste domingo. "Estava tendo manifestação na área, dada por encerrada às 20h30. Não podemos afirmar nada ainda, mas não podemos descartar nenhuma ligação", disse. Segundo um morador da rua, a casa vizinha à da ocorrência teve o portão pichado com a frase "Fora Temer", também no domingo à noite. No bairro, pelos menos outras duas paredes de casas tinham a pichação. Um dos vizinhos, que não quis se identificar, afirmou que "cada vez que acontece algo com Dilma ou Temer, o bairro fica cheio de manifestantes". "Nós que não temos nada a ver com o Temer e muito menos com o PT acabamos sofrendo." Uma mulher que trabalha como doméstica na casa da ocorrência, no entanto, disse que "nunca tinha visto nada igual" no bairro. Ela afirma que o carro queimado era o único da moradora, e que nenhuma das duas "se importam com política". A funcionária também não quis se identificar. O caso foi encaminhado à 14ª Delegacia de Polícia, em Pinheiros. A polícia ainda trabalha para conseguir imagens das gravações de segurança na rua. A casa em que o carro foi queimado não tinha câmeras.