Na Bahia, juíza que concedeu liminar favorável a ACM Neto é questionada

JOÃO PEDRO PITOMBO SALVADOR, BA - Em meio a uma "guerra de liminares" entre os candidatos à prefeitura de Salvador, a juíza eleitoral Ana Cláudia Mesquita teve a sua isenção questionada por ter feito postagens contrárias ao PT e favoráveis ao PSDB em redes sociais na internet em 2014. Na última semana, a magistrada concedeu uma liminar em favor do prefeito Salvador e candidato a reeleição ACM Neto (DEM) proibindo a candidata Alice Portugal (PCdoB) de citar a palavra "golpista" em seu material de campanha. A liminar foi questionada pelo PCdoB, que prepara uma ação pedindo a suspeição da juíza no julgamento do caso. "A juíza se coloca como uma pessoa aliada a forças ligadas ao PSDB, que apoia o candidato ACM Neto. Consideramos que ela não tem isenção para julgar de forma imparcial", afirma Vandilson Costa, advogado da campanha de Alice Portugal. As postagens nas redes sociais da juíza foram feitas ao longo da campanha eleitoral de 2014. Em uma das mensagens, a juíza compartilha um post da campanha do PSDB que diz "orgulho de ser nordestino e votar em Aécio". Outra postagem publicada pela magistrada traz uma imagem que diz "corrupção na Petrobras. A Dilma queria esconder de você". Em nota enviada à reportagem, a juíza Ana Claudia Mesquita afirma que as postagens foram feitas em 2014, época em que não era juíza eleitoral. E disse que, como cidadã, tinha "o livre direito de se manifestar" sobre o cenário político da época. A magistrada ainda afirma que não vê motivos para suspeição, já que os candidatos envolvidos na ação não pertencem nem ao PT nem ao PSDB. GUERRA DE LIMINARES A guerra de liminares entre ACM Neto e Alice Portugal esquentou a campanha pela prefeitura de Salvador, que deve se polarizar entre os dois candidatos. A candidata do PCdoB tem apostado na estratégia de nacionalizar o debate associando o prefeito ACM Neto ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). O prefeito tem respondido com ações na Justiça e já obteve três liminares vetando propagandas que o associam a "golpe" ou "golpista". O governador Rui Costa (PT), aliado de Alice, entrou no debate e questionou as decisões em favor do prefeito. "Como é que se pode admitir uma juíza eleitoral que compartilha publicações de um partido político? Essa juíza não tem isenção para julgar nada. Ela devia se dar por impedida", afirmou Costa, após uma inauguração em Salvador. Advogado da chapa de ACM Neto, Ademir Ismerim afirma que respeita a decisão da chapa adversária de questionar a decisão da juíza, mas não concorda. Segundo ele, a magistrada concedeu apenas uma das nove liminares favoráveis ao candidato do DEM nesta campanha.