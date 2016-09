Robson pode ser o 15º jogador a deixar o Paraná Clube

Robson: artilheiro, líder em assistências e em passes para finalizações (foto: Geraldo Bubniak)

O atacante Robson, 26 anos, está perto de um acerto com o São Paulo. O clube paulista planejava contratar o jogador em novembro, quando termina o contrato do atacante com o Paraná Clube. No entanto, a diretoria do São Paulo mudou a estratégia e pretende reforçar a equipe imediatamente.

Com isso, o clube paranaense pode receber uma quantia em dinheiro pela rescisão contratual. O valor não será alto, já que o contrato está nos meses finais. Pela legislação, a multa é proporcional ao tempo restante de contrato e ao valor do salário. No caso de Robson, os números não foram divulgados. Outra opção é o São Paulo oferecer jogadores como compensação, em vez de pagar a multa rescisória.

Robson pode ser a 15ª baixa no elenco do Paraná Clube em 2016. Antes dele, já deixaram o clube: os zagueiros Luiz Felipe e Demerson; os laterais Dick, Nei, Elson e Elivelton, os volantes Basso, Jean e Leandro Vilela, os meias Eliton e Marcelinho e os atacantes Robert, Toni e Lucas Pará.

Robson é o artilheiro do Paraná na Série B, com oito gols. Também o líder em assistências, com cinco, e o jogador da equipe com mais passes para finalizações, com 38.