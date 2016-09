Coronel da PM ironiza estudante que teve olho perfurado em protesto

ANGELA BOLDRINI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tenente-coronel da Polícia Militar Henrique Motta, que comandou a operação policial na manifestação contra o governo de Michel Temer deste domingo (5), ironizou a estudante Deborah Fabri, 19, que teve o olho perfurado no ato de quarta-feira (31), em uma postagem no Facebook. A imagem, compartilhada no perfil pessoal de Motta, mostra um "tweet" da jovem de 2015, em que ela afirma ser a favor de "qualquer ato de qualquer destruição em protesto de cunho político que tenha objetivos sólidos" e a mensagem postada pela estudante na quinta-feira (1º), após ser liberada do hospital. Entre as imagens, os dizeres: "quem planta rabanete, colhe rabanete". Deborah é um dos sete feridos após o início do confronto entre manifestantes e policiais na rua da Consolação, na manifestação de quarta-feira. Ela relatou a médicos ter sido atingida após a explosão de uma bomba. Não é certo que ela tenha perdido totalmente a visão do olho esquerdo, mas a recuperação é improvável, afirmou o diretor operacional do Hospital de Olhos Paulista, Willian Fidelix, à reportagem. O perfil do policial também possui postagens contrárias ao governo de Dilma Rousseff, cujo impeachment foi o estopim das manifestações que ocorreram nesta semana na capital paulista. Uma delas, de 20 de maio, traz uma montagem da foto do elenco do filme "Aquarius", que protestou contra o impeachment no Festival de Cannes. Os dizeres dos cartazes foram substituídos pela frase "somos babacas". Nesta segunda-feira (5), o coronel compartilhou uma imagem de uma página intitulada "Em terra de esquerdista quem tem cérebro é Rei", que questiona os protestos contra Temer. BOMBAS No domingo, o protesto seguiu pacífico até o largo da Batata. Na dispersão, por volta das 20h45, segundo relatos, um empurra-empurra em frente à estação Faria Lima do metrô terminou com bombas lançadas pela Polícia Militar para dispersar a multidão. Motta afirmou que a PM foi socorrer o metrô, que havia fechado as portas por volta das 19h, por segurança, para evitar excesso de gente nas plataformas. Segundo ele, tentaram forçar a entrada para a estação. Após a confusão, o PM bateu boca com manifestantes próximos à estação. Um deles perguntou se a PM vai ao protesto para garantir a integridade física dos manifestantes ou para reprimir. "A sua pergunta é cretina. Aqui é para preservar as pessoas que vieram manifestar. A manifestação foi linda, bonita, maravilhosa, da Paulista até aqui. Depois elementos que estavam lá começaram a jogar garrafa. Tinha mascarado no meio e você viu." A outro, disse "não ter lado": "Eu represento o Estado. Eu estou aqui para manter a lei e a ordem". A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, mas não obteve resposta até as 19h.