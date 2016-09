Sem verba, consórcio paralisa 'linha das universidades' do metrô de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O consórcio responsável pela construção, operação e manutenção da futura linha 6-laranja do Metrô anunciou nesta segunda-feira (5) a suspensão das obras. A concessionária Move São Paulo, composta pelas empresas Odebrecht Transport, Queiroz Galvão, UTC Engenharia e pelo fundo Eco Realty, alegou problemas para obtenção de financiamento de longo prazo, "condição indispensável à continuidade do projeto". Afora o fundo, as três empresas de engenharia que integram o consórcio são investigadas pela Operação Lava Jato, o que parece ter afetado sua capacidade de obter empréstimos no mercado. Ficarão mantidos, segundo o consórcio, o processo de desapropriação das áreas necessárias ao empreendimento, o atendimento à comunidade afetada e a logística para receber os dois tatuzões, já adquiridos. A linha 6-laranja tinha sido inicialmente prevista para 2018, mas atualmente já se trabalhava com prazo de conclusão apenas em 2021. A suspensão das obras deve prejudicar ainda mais esse calendário. Também conhecida como a "linha das universidades", a linha terá instituições como o Mackenzie e a PUC em seu trajeto. Quando concluída, terá 15 estações em 15,3 km e ligará o noroeste da cidade ao centro (Brasilândia-São Joaquim). Estima-se que mais de 600 mil pessoas usarão essa linha diariamente. Os investimentos já feitos chegam à casa de R$ 2,7 bilhões. Em nota, a concessionária afirma que negocia com o BNDES e com o governo do Estado de São Paulo "alternativas para o reequilíbrio da parceria público-privada de implantação da linha 6-laranja de metrô". A suspensão das obras sob responsabilidade privada representa um problema para a gestão Geraldo Alckmin (PSDB), já que o governo tem planos de privatizar 60% da operação da rede do Metrô, ficando responsável majoritariamente pela regulamentação e fiscalização do setor.