Por que o seu concorrente faz mais sucesso que você na internet?

Toda empresa ou profissional liberal pode fazer excelentes negócios na web. Se isso não está acontecendo, existe falha de comunicação com o público alvo. Muitos profissionais ou empresas, se perguntam “por que não conquistam o sonhado sucesso com o negócio na internet”? E, muitas vezes, deparam com números extraordinariamente positivos dos seus concorrentes, tanto no que se referem ao aumento de vendas, como na conversão de fãs em clientes. E a pergunta continua a martelar: por que isso acontece com o seu negócio em particular se hoje qualquer empresa pode fazer sucesso na web?

O marketing digital tem mais poder que os empreendedores imaginam

De acordo com o especialista em web e fundador da Agência Divulgue, Michel Vitale, existem diversos pilares e ferramentas que influenciam positivamente no resultado de um negócio no mundo digital, logo não seria possível falar sobre todos eles neste texto. Todavia, ele ressalta que, em muitos casos, o insucesso de profissionais e empresas se deve ao fato de eles utilizarem de forma equivocada, por não fazerem uso da ferramenta mais importante: O Marketing.

Conceber e implementar estratégias

“É fundamental analisar como essa ferramenta essencial para qualquer negócio, off ou online, ser bem sucedido, está sendo utilizada”, diz Michel. Ele observa também que fazer Marketing Digital sem saber o que é Marketing é o mesmo que jogar na loteria para ter algum tipo de sorte no atual mundo dos negócios. “Se a sua empresa não está tendo sucesso nas redes sociais, se você não consegue realizar ou aumentar as vendas online, mesmo com um produto de ótima qualidade, é porque existe falha nas estratégias de comunicação”, afirma.

Opinião do cliente na internet destaca a imagem para cima ou para baixo

Determinadas perguntas ajudam a perceber se o Marketing está sendo utilizando corretamente, entre elas: Você sabe as necessidades do seu público alvo? Sabe quem são os seus clientes? Os clientes em potencial? Onde eles estão? Quais os sonhos e desejos deles? Você oferece o que eles querem ou o que eles precisam?

O especialista também chama a atenção de empresas e profissionais no que se refere ao comprometimento com o cliente. Uma das maiores características no mundo atual dos negócios é a busca de produtos, serviços e opiniões na internet, antes da compra. “Quando a empresa tem falhas, os consumidores logo deixam seus comentários negativos nas redes sociais influenciando outras pessoas. Da mesma forma, se o serviço for bem feito, os elogios aparecerão. “Por isso, hoje, mais do que nunca deixar o cliente satisfeito é imprescindível”, finaliza Michel Vitale.

