Em último treino, Tite coloca titulares contra 'time imaginário'

GUILHERME SETO, ENVIADO ESPECIAL MANAUS, AM (FOLHAPRESS) - No último treino antes da partida contra a Colômbia nesta terça (6), Tite repetiu a escalação dos titulares da partida contra o Equador e fez com que enfrentassem um "time imaginário". O treinador já fazia isso nos tempos de Corinthians, e trata-se de uma estratégia para entrosar os jogadores e ensaiar as movimentações em campo.

Jogador mais ameaçado a perder sua posição após a vitória por 3 a 0 sobre o Equador, o meia Willian seguirá entre os titulares, que são: Alisson; Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e Marcelo; Casemiro; Willian, Paulinho, Renato Augusto e Neymar; Gabriel Jesus.

Philippe Anderson, que teve boa atuação na vitória e em todos os treinos, deve entrar no decorrer da partida. O treinamento foi em intensidade baixa, pensando em preservar os jogadores para a partida desta terça-feira (6). Os reservas ainda fizeram um treino em que o jogador não pode tocar mais de duas vezes na bola antes de passá-la. Já alguns titulares, como Marcelo e Gabriel Jesus, treinaram cobranças de faltas e de pênaltis.

Nesta terça-feira (6), a seleção brasileira recebe a Colômbia na Arena da Amazônia pelas eliminatórias da Copa de 2018. Atualmente, o Brasil ocupa a quinta colocação, com 15 pontos, enquanto a Colômbia está na terceira, com um ponto a mais.