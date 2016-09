Bradesco absorve HSBC e avança para integração total

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Bradesco informou nesta segunda-feira (5) em fato relevante a aprovação da cisão parcial do HSBC Brasil em empresas do conglomerado para avançar com a integração de plataformas operacionais e ganhar sinergia. A aprovação resultará na substituição da marca HSBC na rede de atendimento, que passará a ser Bradesco.

A compra do HSBC foi fechada em agosto do ano passado e a aprovação por parte do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômico) se deu em junho. Diferentes parcelas do HSBC serão absorvidas por Bradesco, Bradesco Leasing e Bradesco Cartões, operação que foi aprovada em reunião do conselho de administração das duas primeiras.

Ainda de acordo com o banco, se aprovada a operação pelo Banco Central a integração tecnológica do HSBC no Bradesco começará no dia 7 de outubro e os atuais clientes HSBC terão acesso às suas contas no Bradesco no dia seguinte.

PRESIDENTE

O Bradesco também informou nesta segunda (5) que proporá a acionistas estender o limite de idade para exercer o cargo de diretor-presidente do banco, de menos de 65 para menos de 67 anos. A decisão abre caminho para a extensão do mandato do atual presidente, Luiz Carlos Trabuco. O executivo, que completa 65 anos no mês que vem, tem mandato até 10 de março de 2017. Com a mudança que será votada em assembleia geral de acionistas no dia 7 de outubro, Trabuco poderia ser indicado para mais um mandato à frente do banco, no cargo que ocupa desde 2009.