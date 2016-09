Integrantes do MST armam acampamento, ontem (foto: Franklin de Freitas)

Curitiba terá uma Semana da Pátria tensa e cheia de protestos contra o governo do presidente Michel Temer. Para esta terça-feira (6), dois atos contra Temer foram marcados, ambos com concentração na Praça 19 de Dezembro, no centro da cidade. Nesta quarta-feira (7) será realizado um protesto contra atos de vandalismo, convocado por empresários do setor de bares e entretenimento.

Os atos desta terça foram convocados pelo Facebook: “Fora Temer - Diretas Já”, organizado pelo grupo CWB Contra Temer; e “Avante - Levante Feminista Contra Temer 2”. A concentração está marcada para as 18 horas, na Praça 19 de Dezembro. Os dois atos estão previstos para terminar às 22 horas. Dos 14 mil convidados para o primeiro ato, 1,4 mil haviam confirmado presença até a noite de segunda-feira (5). O segundo protesto tinha 150 presença confirmadas até segunda-feira.

O CWB Contra Temer é o mesmo grupo que organizou os protestos de quinta-feira da semana passada, quando prédios foram atacados no Centro da cidade, e do último domingo, em que manifestantes apedrejaram e picharam a sede do diretório estadual do PMDB, carros, um bar e a sede do Tribunal Regional do Trabalho (TRT). Os atos de vandalismo duraram cerca de 30 minutos, mas ninguém foi detido, apesar da Polícia Militar ter acompanhado a passeata.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da PM, para checar se há algum esquema de segurança preparado para as manifestações desta terça, mas não obteve resposta.

Ocupação

Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ocuparam ontem a rua onde fica a sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), no centro. Cerca de 1,5 mil pessoas bloquearam o trânsito na Rua Dr. Faivre, segundo o MST — até a noite de segunda, o tráfego ainda estava interditado na região. “Em todos os estados do Brasil, as atividades e ações ocorrerão em resistência ao golpe de estado ocorrido no país”, afirmou o MST em nota. O movimento informou que pretende ficar até sexta-feira no local. Também ontem, houve um protesto do Sindicato dos Metalúrgicos, que interditou parte da BR-277, em Curitiba, pela manhã.

Já o Sindicato dos Metalúrgicos fez na segunda pela manhã um protesto na região da BR-277, em Curitiba, pela manutenção dos direitos trabalhistas.