Deputados criticam violência

Os protestos do último domingo em Curitiba também foram o assunto de ontem na Assembleia Legislativa. O presidente da Casa, deputado Ademar Traiano (PSDB), disse que quem está tentando promover um “golpe” são os manifestantes que promoveram ações de vandalismo para protestar contra o impeachment e o governo Temer. Outros parlamentares criticaram o ataque à sede estadual do PMDB do Paraná, que foi pichada e alvo de pedras jogadas pelos participantes.

“Golpe é agir da forma como esses movimentos estão agindo. Sua ação é sorrateira e violenta”, disse Traiano. Candidato à prefeitura de Curitiba, o deputado estadual Ney Leprevost (PSD) visitou locais atingidos pelos manifestantes no Centro da cidade. “Me causou extrema indignação ver a pichação em estabelecimento comercial de casal de idosos que vendem espetinhos para ganhar a vida. Sou defensor intransigente da liberdade de expressão e do diálogo democrático entre todas as correntes de pensamento. Não tolero ataques contra o patrimônio privado. Para mim quem vandaliza e picha propriedades é criminoso”, afirmou ele.