O novo pacote de medidas de ajuste fiscal do governo Beto Richa deve entrar na pauta do plenário da Assembleia Legislativa somente na semana que vem. Ontem, os projetos receberam parecer favorável da Comissão de Finanças. As medidas incluem a criação de duas novas taxas, sobre exploração da água e recursos minerais, com expectativa de arrecadação de R$ 100 milhões anuais. E a permissão para venda de imóveis e ações de estatais, como Copel e Sanepar.

Destinação

Ontem, o líder do governo na Assembleia, deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB), disse que os recursos obtidos com a venda de ações das estatais terão sua destinação especificada no Orçamento do Estado para 2017. O dinheiro não poderá ser usado para despesas de custeio, mas apenas para novos investimentos em obras e projetos.

Impeachment

Romanelli questionou ontem o deputado estadual e candidato do PMDB à prefeitura de Curitiba, Requião Filho, sobre a posição dele em relação impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). O líder governista alegou não ter ouvido o filho do senador Roberto Requião – que votou contrário ao afastamento da petista – sobre o assunto. O deputado ironizou a pergunta dizendo que pelo jeito, Romanelli estaria sem acesso a internet e ao notíciário. Requião Filho afirmou já ter deixado claro publicamente considerar o impeachment um “jeitinho” e defender novas eleições.

Folha

O Tribunal de Contas (TCE) emitiu três alertas de despesa de pessoal ao governo do Estado. O motivo foi a extrapolação de 90% do limite de 49% da receita corrente líquida (RCL) com despesas de pessoal nos três quadrimestres de 2015. O Executivo estadual foi alertado para que não ultrapasse 95% do limite, situação em que passaria a sujeitar-se às restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). E também não passe de 100% desse limite, o que o sujeitaria às determinações constitucionais.

No limite

Segundo o tribunal , o governo do Paraná gastou 44,6%, 44,18% e 46,23% da receita com despesas de pessoal no primeiro, segundo e terceiro quadrimestres de 2015, respectivamente. Se o Executivo estadual ultrapassar 95% do limite, ficará proibido de promover: concessão de aumentos, reajuste; criação de cargo; alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; contratação de pessoal, entre outras.

29 de abril

A juíza Sayonara Sedano rejeitou pedido de direito de resposta do governador Beto Richa (PSDB) contra propaganda do prefeito e candidato à reeleição, Gustavo Fruet (PDT), que vincula a ação do governo no confronto de 29 de abril de 2015, no Centro Cívico, à candidatura de Rafael Greca (PMN) à prefeitura de Curitiba. Richa argumentou que o vídeo exibido pela campanha de Fruet induz o espectador a acreditar que ele seria o responsável direto pelo confronto. A juíza entendeu que como a questão ainda está sendo investigada, não se pode apontar a responsabilidade de alguém no episódio, mas também “não há como, de maneira incontestável”, negar essa possibilidade.

Busca

O juiz eleitoral Paulo Afonso da Motta Ribeiro, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR), determinou busca e apreensão de materiais de campanha da candidatura de Silvio Barros II (PP) à prefeitura de Maringá. A ação, ajuizada pela coligação do candidato a prefeito Ulisses Maia (PDT), questionava a impressão de material de propaganda irregular, em desconformidade com as regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo o advogado Gustavo Bonini Guedes, que atende Maia em Curitiba, a busca e apreensão atinge adesivos e perfurados de campanha que estiverem com o nome da candidata a vice-prefeita Akemi Nishimori (PR), da coligação de Barros, em tamanho irregular.