G20 termina cúpula com impasses e promessas de recuperação econômica

JOHANNA NUBLAT, ENVIADA ESPECIAL HANGZHOU, CHINA (FOLHAPRESS) - Um cessar-fogo na Síria, disputas em mares ao redor da China, o lançamento de mísseis por Pyongyang, "brexit", migração e até uma polêmica sobre a ausência de uma escada para o avião do presidente Barack Obama. Esses foram alguns dos temas espinhosos e controversos que rodearam os discursos contra o protecionismo e em defesa de um crescimento econômico mais vigoroso e igualitário durante a cúpula do G20, em Hangzhou (na China), entre domingo (4) e esta segunda-feira (5).

Ao encerrar o encontro, que não teve grandes surpresas, o presidente Xi Jinping defendeu que "a recuperação global carece de impulso" e que "é preciso fazer mais para destravar o potencial de crescimento no médio e longo prazos". No comunicado final, os líderes das 20 potências afirmaram que a economia internacional está melhorando, "embora o crescimento ainda esteja aquém do desejado" e a perspectiva se complique diante de desafios geopolíticos, o fluxo de refugiados e o terrorismo. Voltaram, também, a se comprometer com a cooperação e com políticas integradas e inclusivas.

Antes do documento final e da corrida dos líderes para garantir lugar na fila de decolagem no aeroporto local, a cúpula serviu de plataforma para que, em conversas paralelas e entrevistas, os países discutissem suas relações. À presidente sul-coreana, Park Geun-hye, Xi disse se opor à instalação de um sistema antimíssil americano na península coreana, segundo a agência Xinhua. A coreana, por outro lado, informou a agência Yonhap, disse que testes nucleares da Coreia do Norte e seus lançamentos de mísseis prejudicavam a relação de seu país com a China (mais próxima de Pyongyang). O regime de Kim Jong-un, aliás, teve destaque nas conversas mesmo sem participar da cúpula.

Nesta segunda, a Coreia do Norte disparou três mísseis balísticos, que podem ter caído a cerca de 200 km da ilha japonesa de Hokkaido —o que levou o premiê Shinzo Abe a dizer ao americano Barack Obama que o lançamento era "imperdoável". Ainda na região, conversas a respeito das disputas pelas ambições conflitantes no mar do Sul da China (entre a China e vários vizinhos) e no mar do Leste (entre a China e o Japão) também não faltaram.Dessa vez, até o presidente russo, Vladimir Putin, entrou no debate: em entrevista, disse que a interferência de potências não regionais da disputa pelo mar do Sul da China é "contraproducente". Uma das expectativas era de um possível acordo entre os Estados Unidos e a Rússia, em favor de um cessar-fogo na guerra na Síria, o que acabou não ocorrendo. Putin disse esperar, no entanto, um acordo sobre o país nos próximos dias.

China e Estados Unidos ainda se envolveram em uma controvérsia diplomática. Na chegada de Obama a Hangzhou, faltou a escada para que o presidente desembarcasse, o que fez com que ele tivesse que usar uma saída alternativa. Na pista, a assessoria do americano entrou em confronto com uma autoridade chinesa, que queria impedir que a imprensa que viajava com o presidente se aproximasse do líder. "Esse é nosso país!", gritou o chinês. Nesta terça (6), com a partida das delegações e dos jornalistas estrangeiros, Hangzhou deve começar a voltar a sua rotina. Nos últimos dias, as largas avenidas da cidade estiveram praticamente desertas, com barreiras e postos de controle espalhados.