Prêmio chega a R$ 85 milhões

Hoje, às 20 horas, serão sorteados os R$ 85 milhões previstos para o concurso especial da Lotofácil de Independência. O prêmio não acumula e as apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio, que será realizado no espaço Caixa Loterias, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Se o apostador ganhar o prêmio sozinho e aplicar todo o valor na Poupança da Caixa, poderá viver confortavelmente com um rendimento mensal de R$ 642,4 mil. Se preferir investir em bens, o ganhador pode montar uma frota de 130 carros esportivos de luxo ou adquirir 56 casas de até R$ 1,5 milhão.

Na Lotofácil, o apostador marca entre 15 a 18 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2. Os jogos podem ser registrados até as 19 horas do dia do sorteio.