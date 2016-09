IPC de Curitiba desacela no mês

Em agosto, o Índice de Preços ao Consumidor do munícipio de Curitiba (IPC) apresentou variação de -0,31% ante as taxas positivas de 0,64% e de 0,18% ocorridas em julho deste ano e em agosto de 2015, respectivamente, de acordo com pesquisa do Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social).

Durante o ano de 2016 a taxa acumulada está em 4,55%; já nos últimos 12 meses o índice acumulado é de 7,54%, o menor valor desde abril de 2015.

No decorrer do mês, sete dos nove grupos de despesas exibiram oscilações negativas entre os quais estão Habitação (-2,43%), Vestuário (-2,09%), Despesas Pessoais (-1,33%), Saúde e Cuidados Pessoais (-0,51%) e Artigos de Residência (-0,51%). Os únicos com aceleração foram Alimentos e Bebidas (1,05%) e Transporte (0,75%).