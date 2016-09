Quem está sem trabalho e sem muitas esperanças pode começar a se animar. Setembro é o período que o comércio começa a fazer a seleção dos trabalhadores temporários para o fim de ano. Tanto para quem está buscando uma empresa para trabalhar quanto para as empresas que estão buscando mão de obra para atender a já crescente demanda, o período que vai até o final de setembro é ideal para essas novas oportunidades.

Mas quem estiver interessado precisa ficar atento. Como a seleção precisa ser rápida, pois essas vagas temporárias estarão abertas até novembro ou, no máximo, início de dezembro, os interessados devem ficar de olho nos cadernos de ofertas. Outra dica é procurar as empresas de recursos humanos que trabalham com o recolocação de pessoal de a agência pública de emprego, o Sine.

As oportunidades, mesmo em um momento tão conturbado política e economicamente, estão em alta na análise de Nilceia Neri, Consultora Comercial da da Nossa Gestão de Pessoas. A especialista explica que não é apenas a indústria que está iniciando essa procura, mas qualquer empresa que demande um volume maior neste período justamente pela sazonalidade.

Nilceia explica que o maior volume de contratações é para operadores da área de produção, com cerca de 90% das contratações para auxiliar de produção e para a área de operação. Dentro da indústria, a grande maioria dos temporários possuem um contrato de três meses podendo ser renovado por mais três. Esse é o período ideal para que o trabalhador mostre o seu talento.

"Os temporários estarão em uma vitrine, vistos por estas empresas com a possibilidade de efetivação no futuro. A dica para quem for selecionado para um trabalho temporário é realizar este trabalho da melhor maneira possível, com pontualidade, cumprindo objetivamente as suas metas. A efetivação pode acontecer dependendo da demanda e da necessidade da empresa."

Consultores falam o que evitar como temporário

Fique sempre atento

A maioria das faltas está ligada ao comportamento do profissional durante o trabalho temporário.

Ver o emprego como um “bico”

Pensar que é temporário mesmo, que vai ficar um mês ou dois meses só, está errado. Não entre na primeira porta. Procure um trabalho que você queira ficar anos, se não vai ser uma perda de tempo.

Não se esforçar desde o primeiro dia

Não faça corpo mole, quanto mais rápido pegar o jeito do negócio do trabalho, mais rápido vai ser convidado a ser contratado. É bem comum no meio da temporada, lá pelo 24º dia, ela já é convidada no meio do trabalho. Esse é o melhor negócio.

Entrar em áreas que não tem nada a ver com você

Procure algum programa que tem a ver com seu talento e com sua personalidade. A pessoa que é extremamente tímida, não pode trabalhar com vendas de roupas, por exemplo. Ao contrario também, se você é falante, extrovertido, não pegue um trabalho pra fazer planilha, que você vai entrar mudo e sair calado, não vai dar certo.

Não se enturmar, ficar isolado

Se outras áreas da empresa, saiba como funciona o negócio, pode ser que a chance de contratação não esteja no departamento que você está. Ter um bom relacionamento com colegas de trabalho e superiores também ajuda.

Não se mostrar interessado em aprender

É importante que o profissional entenda seu trabalho e a importância dele para a empresa. Mesmo que seja pouco experiente, se tiver boa vontade e aprender logo, ele vai ser contratado.

Chegar atrasado ou faltar

Qualquer acontecimento que cause atrasos ou faltas deve ser avisado à empresa e assim que possível, é importante conversar pessoalmente com o superior para explicar o que aconteceu.

Falar mal da empresa e de outros lugares onde trabalhou

Dizer que falta isso ou aquilo no ambiente de trabalho, não é adequado. Reclamar do salário, que foi estabelecido anteriormente, também não é uma boa. E muito cuidado ao se referir da empresa onde trabalhou.

Não cuidar da aparência

Aparência é fundamental. É preciso estar sempre asseado, com roupas limpas e passadas, cabelo bem penteado, unhas cortadas, sem piercings ou tatuagens à mostra, mulheres sem decotes e homens com a barba feita. Além disso, algumas empresas, principalmente do ramo alimentício, têm regras de limpeza específicas que devem ser seguidas a risca.

Querer mudar a organização do trabalho

Ser proativo é interessante, mas é preciso cuidado para não parecer arrogante. O profissional temporário jamais pode querer mudar algum processo da empresa sem saber a razão pela qual ele funciona daquela maneira. As sugestões podem e devem ser dadas, desde que sirvam para enriquecer o trabalho e não entrem em conflito com a cultura organizacional.

Fazer fofocas

Como o tempo para mostrar serviço é curto, todo cuidado com a reputação é pouco. Ter um bom comportamento e superar metas já é um bom começo para ganhar uma vaga permanente.