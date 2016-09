Victoria de licença

A deputada Maria Victoria, candidata do PP a prefeitura de Curitiba, protocolou requerimento ontem (05) se licenciando do cargo por 30 dias, sem remuneração. Vai se dedicar exclusivamente a campanha que já está na reta afinal. Com a “saída” de Maria Victoria, sobe para três, o número de parlamentares licenciados para a campanha. Além dela estão afastados da Casa de Leis os deputados Ney Leprevost (candidato do PSD a prefeito de Curitiba) e Leonaldo Paranhos (candidato do PSC a prefeito de Cascavel).

Jornada dupla

Na Assembleia Legislativa, quatro deputados farão jornada dupla entre as atividades parlamentares e as campanhas. São eles: Tadeu Veneri (PT) e Requião Filho (PMDB), candidatos a prefeito de Curitiba; Chico Brasileiro (PSD) que é candidato a prefeito de Foz do Iguaçu e Márcio Pacheco (PPL), candidato a prefeito de Cascavel.

Fake revelado

Em Campo Mourão, a campanha ocorre de maneira sorrateira pela internet. Na última semana, foi identificada a dona de uma imagem usada em um perfil fake (falso) para atacar o candidato a prefeito, Tauillo Tezelli. É uma mineira, que sequer tinha ouvido falar do município, no Noroeste do Paraná. Até agora, as autoridades já identificaram dez pessoas usando as redes sociais para atacar o candidato.

Canet

O governador Beto Richa (PSDB) encaminha nos próximos dias a Assembleia Legislativa projeto de lei que homenageia Jayme Canet Júnior, falecido no último dia 31 de agosto. A proposta prevê que a Usina Hidrelétrica Mauá, construída no Rio Tibagi, entre os municípios de Telêmaco Borba e Ortigueira, seja batizada com o nome do ex-governador.

Para sanção

Dois projetos aprovados ontem em redação final seguem para sanção governamental. O de número 168/2015, que proíbe o uso de exames de radiografia para comprovar a realização de procedimentos médicos, de Anibelli Neto (PMDB) e o de número 808/2015, de Márcio Pacheco, que exige das prestadoras de serviços de telefonia – fixa e móvel – e de TV por assinatura, a manutenção de escritórios para atendimento pessoal.

Conta de Fruet

Sobrou para o prefeito Gustafo Fruet (PDT), a conta dos atos de vandalismos ocorridos no início da noite de domingo (04). Ontem, lideranças políticas e candidatos a prefeito vieram a público criticar o que chamaram “falta de pulso” do pedetista, que é candidato a reeleição.

Ocupa Incra

Mais de mil sem terras do MST de todas as regiões do Paraná ocuparam novamente a sede do Incra na manhã desta segunda-feira, 5, em Curitiba. O MST avisa que a mobilização em todos os estados, faz parte das atividades e ações em resistência “ao golpe de Estado ocorrido no país”.

Sem reeleição

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara aprovou a PEC 174/15, do deputado Félix Mendonça Júnior (PDT-BA), que proíbe a recondução para o mesmo cargo em mesa diretora de assembleias legislativas, de câmaras municipais e da Câmara Legislativa do Distrito Federal na mesma legislatura.