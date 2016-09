Cresce a inclusão de alunos com deficiência

Em quase uma década, o número de alunos com alguma deficiência cursando o Ensino Médio no Brasil quase quadriplicou. A conclusão é de um levantamento realizado pelo Instituto Unibanco, com base nos dados do Censo Escolar do Ministério da Educação (MEC) de 2015. Naquele ano, havia 62.167 alunos no Ensino Médio com alguma deficiência, contra 15.935 em 2007. Mesmo assim, esses alunos representavam apenas 0,8% do total de matrículas neste nível de ensino em 2015. Em números absolutos, são apenas 62 mil estudantes, em um universo de cerca de 8 milhões de alunos no Ensino Médio.



O crescimento do número de estudantes com alguma deficiência é verificado em todas as etapas da educação básica, mas o movimento de inclusão vai perdendo força até chegar ao Ensino Médio. No primeiro ciclo do Ensino Fundamental, os alunos com deficiência correspondem a 2,9% do total de matrículas, proporção que diminui para 1,8% na segunda etapa deste nível de ensino e atinge apenas 0,8% no Ensino Médio. Os dados sinalizam que, apesar dos avanços ao longo dos anos, muitos estudantes abandonam as escolas.



“Não se trata apenas de acolher o estudante com deficiência que chega a escola. É necessário um trabalho coletivo, que envolva toda a equipe escolar, a elaboração de um plano individualizado para o estudante, o desenvolvimento de estratégias e recursos adequados, bem como o compartilhamento de conhecimentos e experiências entre professores, coordenadores, técnicos”, diz o superintendente executivo do Instituto Unibanco, Ricardo Henriques.



“A inclusão escolar desencadeia um movimento na escola. O gestor escolar é figura-chave neste processo e pode garantir que a inclusão permeie as diretrizes e práticas da escola, colocando o estudante, com deficiência ou não, no centro do processo de ensino-aprendizagem, no sentido de que suas necessidades, demandas e interesses sejam o ponto de partida para mobilizar os recursos para o seu desenvolvimento”, completa.

TIPOS DE DEFICIÊNCIA IDENTIFICADAS NO ENSINO MÉDIO

Deficiência intelectual 52% Deficiência física 15,5% Baixa visão 13,4% Deficiência Auditiva 8,3% Surdez 8,2% Deficiência múltipla 4,6% Transtorno Desintegrativo da infância (TDI) 3,3% Autismo Infantil 2,7% Cegueira 1,4% Síndrome de Aspenger 1,3% Síndrome de Rett 0,1% Surdocegueira 0,1%



Obs: A soma é superior a 100% pois um aluno pode ter sido diagnosticado com mais de uma deficiência

ENSINO MÉDIO TEVE MAIOR AVANÇO

Ainda que os desafios de acesso e progressão continuem significativos, as estatísticas do Censo Escolar indicam que houve avanço expressivo na proporção de alunos com deficiência matriculados em classes regulares. Em 1998, apenas 13% conviviam com as demais crianças nas mesmas salas de aula. Em 2013, este percentual passou a 79%, sendo 98% no Ensino Médio, em que pese ainda serem poucos os jovens com deficiência que chegam até este nível de ensino.



Este crescimento foi resultado de diversas políticas públicas adotadas nesse período que sinalizaram para o direito dessas crianças, jovens e adolescentes à escola regular. No ano de 2008, por exemplo, foi aprovada a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. A Política segue as diretrizes legais estabelecidas em níveis internacional e nacional, preconizadas, entre outras referências, pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas (ONU), de 2006.



Além das barreiras econômicas (que afetam de maneira mais intensa a população com alguma deficiência), há também existentes no ambiente escolar. Disciplinas estanques, passando por práticas pedagógicas massificadoras, orientadas pela ideia de que todos os alunos aprendem ao mesmo tempo e da mesma forma, são fatores que aumentam o desafio de democratizar o acesso ao sistema escolar.



A superação desse desafio depende, no nível das políticas educacionais, de uma reformulação do Ensino Médio, mas também se efetiva no nível da escola na medida em que as equipes se organizem e trabalhem buscando essa interação. Nesse processo, é fundamental considerar as diferenças e especificidades das deficiências e, também, de cada aluno, buscando-se alternativas e soluções adequadas para cada caso.

O FUNIL DA INCLUSÃO

Porcentual diminui no Ensino Fundamental para o Médio

-> Alunos com alguma deficiência em relação ao total de alunos

2,9% - 1º ciclo do Ensino Fundamental

1,8% - 2º ciclo do Ensino Fundamental

0,8% - Ensino Médio

-> Percentual de alunos com algum tipo de deficiência no Ensino Médio

- 20% (2007)

- 40% (2011)

- 80% (2015)

-> Total de alunos com algum tipo de deficiência no Ensino Médio

- 15.935 (2007)

- 30.512 (2011)

- 62.167 (2015)