Nesta quarta-feira (7) também acontece o 22º Grito dos Excluídos em Curitiba. A mobilização deste ano acontecerá ena Paróquia São Benedito, no Capão da Imbuia, a partir das 8h30. O Grito dos Excluídos tem como proposta ser um processo político a favor das pessoas historicamente oprimidas e excluídas da sociedade brasileira, diz o chamado para o evento. Em todo o Brasil, milhares de pessoas saem às ruas para denunciar violações de direitos.

O lema deste ano do Grito dos Exclupidos nasceu a partir de uma afirmação do Papa Francisco. Assim, se chegou a “Este sistema é insuportável: exclui, degrada e mata”. Após a concentração na paróquia, haverá uma caminhada até a Associação Solidários pela Vida (Sovida), uma instituição que trabalha com pessoas com o vírus HIV. Durante paradas ao longo do trajeto serão realizados diversos atos.