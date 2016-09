Quadrilha ataca banco na Grande Curitiba

Armados com fuzis e psitolas, um grupo assaltou uma agência bancária em Itaperuçu, na Grande Curitiba, chegou a fazer reféns e ainda trocou tiros com a polícia. O roubo aconteceu no final do expediente. Os assaltantes — seriam seis homens — invadiram a agência por volta das 16 horas. Na saída, ainda atiraram contra um carro forte que estava próximo. Não havia informações sobre se eles conseguiram levar dinheiro do banco.

Um dos carros usados pelo grupo, e que tinha alerta de roubo, foram encontrados peças usadas para furar pneus de carros, provavelmente levadas para ajudar na fuga caso a polícia aparecesse. Eles também roubaram outro carro para fugir. A polícia fez um cerco na região, mas até a noite de ontem não havia notícia sobre a captura de algum dos assaltantes.

Domingo — Durante uma abordagem de rotina na tarde de domingo, em Itaperuçu, policiais militares apreenderam 67 pedras de crack, 23 invólucros com maconha e R$ 2.387 em dinheiro trocado. Dois homens conduzidos à delegacia de Rio Branco do Sul. Um deles tinha dois mandados de prisão em aberto. A droga e o dinheiro estavam em uma casa no Jardim Itu.