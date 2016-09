Prefeitura abre concurso

Com o objetivo de contratar profissionais de nível médio e superior para atuarem nas funções de Engenheiro Agrônomo, Zootecnista e Técnico Agrícola, a Prefeitura de São José dos Pinhais abriu Concurso Público ontem. Os salários variam de acordo com o cargo exercido, podendo ser de R$ 2.369,48 a R$ 4.186,51.

Para os cargos abertos ao Concurso, a jornada de trabalho preestabelecida em edital é de 40 horas semanais. As inscrições são realizadas somente via internet através do site www.saber.srv.br até o dia 26 de setembro de 2016. A previsão é que a primeira avaliação ocorra em 16 de outubro.