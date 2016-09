Hoje é dia de Reggae Music Festival

Grandes representantes do reggae brasileiro se encontram em Curitiba na próxima terça, dia 06 de setembro, na véspera do feriado prolongado da Independência, para a primeira edição do “Reggae Music Festival”, que tem como objetivo fortalecer a cena desse estilo musical na cidade. As bandas Planta e Raiz, Cidade Verde, Maneva, Somos Todos Charlie Brown e Djambi Music se revezam no palco da Live Curitiba (R: Itajubá,143), a partir das 23h59.



A banda Planta e Raiz, composta por Zeider (Voz), Franja (Guitarra Solo), Fernandinho (Guitarra Base), Samambaia (Baixo) e Juliano (Bateria e Percussão) apresenta chega na cidade com a nova turnê do mais recente CD Segue em Frente. Com sete músicas inéditas em parceria com artistas e amigos, como a participação de Champignon, ex-baixista do CBJR, Ivo Mozart, Marcelo Mira, Marceleza e Tato Cruz do Falamansa. O EP foi produzido pela própria banda e gravado no estúdio Samambaia em São Paulo, mixado por Miro Vaz, produtor brasileiro radicado em Portugal, e masterizado por Stefano Capelli no Creative Mastering, na Itália. Canções autorais e regravações fizeram o triunfo e consolidação dos 17 anos de carreira da banda, que hoje deixa claro o seu lugar na história do reggae brasileiro, abrindo portas também para projetos internacionais.



Os ingressos já estão disponíveis e os valores variam de R$40,00 (meia-entrada) a R$170,00 (inteira), de acordo com o setor. Pista - R$70,00 (inteira) e R$40,00 (meia-entrada)/ Área Vip - R$110,00 (inteira) e R$60,00 (meia-entrada)/ Camarote Johnnie Walker.