BR-277 começa a ter fluxo alto já na tarde de hoje (foto: Franklin de Freitas)

O feriado de Independência do Brasil, nesta quarta-feira (7), deve levar milhares de veículos para as estradas. Um dos maiores fluxos é esperado na BR-277, trecho entre Curitiba e o Litoral. Como o 7 de Setembro cai numa quarta-feira, e o dia seguinte é feriado em Curitiba, a emenda deve beneficiar principalmente quem mora na Capital. Aproveitando o movimento intenso, a Ecovia fará uma campanha de alerta aos motoristas sobre os perigos de usar o telefone celular na direção, especialmente na estrada.

Aproximadamente 160 mil veículos devem circular pela BR-277 a partir da tarde de hoje até domingo. Essa é a previsão da concessionária Ecovia para o movimento de veículos no trecho entre Curitiba e o litoral nestes cinco dias de feriadão.

Na descida da Serra do Mar, o tráfego ficará intenso nesta terça (6) entre 16 e 23 horas, quando o pico de movimentação deverá atingir 1,5 veículos/hora. Nesta quarta, o movimento ainda será intenso no período entre 7 e 17 horas, quando está prevista a circulação de mais de dois mil veículos por hora. No sábado (10), a expectativa é de movimento alto no período da manhã ainda no sentido Litoral.

No retorno, a previsão da concessionária é que o tráfego se intensifique já no sábado entre 15 e 20 horas. Nesse período, estima-se que passarão pela rodovia cerca de 1,5 mil veículos no horário entre 18 e 21 horas. No domingo, o volume de tráfego aumentará a partir das 8 horas, quando deve alcançar mil veículos por hora, com picos de quase três mil veículos por hora circulando na BR-277 entre 15 e 21 horas.