Temperaturas despencam

Os próximos dias serão de temperaturas muito baixas no começo do dia no Paraná. No Sul-Leste os termômetros devem baixar para 1ºC a 3ºC de mínima. Mesmo em regiões mais quentes, como o Norte-Noroeste, as mínimas ficam na casa dos 8ºC. Há possibilidade de geadas em áreas no Sul do Estado na quarta e quinta-feira.

Em Curitiba, hoje deve ser um dia de muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. As temperaturas oscilam entre 13 e 17 graus. Amanhã, do dia começa com apenas 3ºC. A máxima pode atingir 16ºC. Na quinta-feira os termômetros devem marcar de 3 a 20 graus. Depois do fim de semana as temperaturas começam a subir em todas as regiões.