Ponte aérea do samba na Caixa Cultural

Voz conhecida no circuito da Lapa carioca, o cantor paulista Marcos Ozzellin é a próxima atração do projeto Samba de Bamba que se apresenta hoje, às 20 horas, na Caixa Cultural (R. Conselheiro Laurindo, 280 - Centro). Na ocasião ele vai mostrar ao público curitibano as canções de seus dois discos de carreira Samba Transcendental (2010) e Intersecção (2014). No repertório o cantor concilia a tradição dos mestres com alguns dos grandes nomes do samba contemporâneo.



No disco de estreia, Samba Transcendental, Ozzelin touxe sambas conhecidos em arranjos elegantes. A boa seleção de repertório privilegiou sambas conhecidos, mas com a preocupação de procurar letras mais alegres e otimistas, fugindo da dor-de-cotovelo. Marcos vai apresentar grandes clássicos de compositores como Noel Rosa (O X do problema e Com que roupa), Dorival Caymmi (O dengo que a nega tem) e Ary Barroso (Quando eu penso na Bahia). Já com seu segundo álbum, Intersecção, ele apresenta um interessante diálogo entre o samba paulista e carioca. Uma ponte aérea musical entre as duas cidades mais importantes para Marcos Ozzellin.