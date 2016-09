Por causa dos feriados da Independência e da Padroeira, equipamentos e serviços da Prefeitura de Curitiba terão seus horários de funcionamento alterados. Confira o que abre e fecha no feriadão.

As unidades da rede municipal de ensino de Curitiba terão recesso nos dias 7, 8 e 9 de setembro e retomam as atividades na segunda-feira. Os Faróis do Saber que funcionam em praças abrirão normalmente na sexta-feira das 8 às 18 horas, conforme programação de cada Farol.

O transporte coletivo funciona amanhã e na quinta-feiracom tabela de domingo. Na sexta-feira tem tabela normal. Não haverá atendimento ao público de quarta a sexta-feira na Urbs. O expediente voltará ao normal na segunda-feira.

Unidades de saúde ficarão fechadas amanhã e quinta . Na sexta-feira, funcionam normalmente, conforme o horário de cada equipamento. Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) funcionam normalmente, durante 24 horas, todos os dias.

A coleta de lixo será feita amanhã e na quinta no Anel Central e na sexta e sábado normalmente. O Mercado Municipal abre amanhã e na quinta das 7 às 13 horas e na sexta e sábado das 7 às 18 horas. No domingo das 7 às 13 horas.