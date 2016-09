Barcelona denunciará Santos por quebra de contrato em venda de Gabigol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona denunciará o Santos pela transferência de Gabigol à Inter de Milão. A informação foi dada nesta segunda-feira (5) pelo próprio presidente do clube catalão, Josep Maria Bartomeu, em entrevista a um programa do canal espanhol RAC. "Não respeitaram o contrato, nos dissimularam um pouco e o Barça defenderá seus direitos", garantiu o dirigente, que continuou: "já enviamos um fax". Segundo o jornal “As”, os catalães irão recorrer via Fifa ou até por meio da Justiça Comum brasileira. A polêmica em torno da transferência do atacante gira em torno dos direitos de compra que o time espanhol tinha sobre o jogador, obtidos na época da transferência de Neymar. O Barcelona pagou a mais na época para ter a oportunidade de igualar qualquer proposta a Gabigol, Victor Andrade e Giva. De acordo com o contrato estabelecido entre os dois clubes, o Santos teria que informar ao Barcelona o recebimento de uma proposta com três dias de antecedência até o anúncio da venda a um outro clube. No caso de Gabigol, o processo foi mais rápido: os paulistas comunicaram a investida da Inter de Milão dia 29 de agosto e confirmaram a transferência dia 30 de agosto. O UOL Esporte noticiou nesta manhã que o Santos admitiu dar um prazo menor para os catalães se decidirem se igualariam ou não a proposta dos italianos pelo atacante. Em uma carta obtida pelo Blog do Perrone, com assinatura do presidente Modesto Roma Júnior e mais dois dirigentes, o clube brasileiro tomou a decisão pelo caráter urgente da transferência, realizada a dois dias do final da janela de negociações europeia. "O Santos FC recebeu a oferta de um terceiro clube ontem, 28 de agosto, e, como o Barcelona está completamente ciente, qualquer transferência para a Europa precisa ser completada não depois de 31 de agosto. Numa situação tão urgente, nós gentilmente pedimos para o Barcelona se manifestar até o dia 30 às 5h (no horário de Santos) ou 10h (no horário de Barcelona)", diz o texto do documento emitido pelos santistas. Antes da carta ser enviada, Gabigol já tinha ido para Itália, feito exames médicos pela Inter e tirado foto segurando a camisa do novo clube. Sobrou tempo até para ele se despedir da Vila Belmiro em 28 de agosto, um dia antes da emissão do documento.