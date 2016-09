Bienal de Quadrinhos terá mais de 100 convidados

Debates e palestras ocorrerao durante todos os dias do evento, que e inteiramente gratuito: grandes estrelas estarao presentes (foto: Divulgacao) Debates e palestras ocorrerao durante todos os dias do evento, que e inteiramente gratuito: grandes estrelas estarao presentes (foto: Divulgacao) Debates e palestras ocorrerao durante todos os dias do evento, que e inteiramente gratuito: grandes estrelas estarao presentes (foto: Divulgacao)

A quarta edição da ex-Gibicon, agora Bienal de Quadrinhos de Curitiba, acontece entre 8 e 11 de setembro no Museu Municipal de Arte (MuMA), no Portão Cultural. O polêmico catalão Joan Cornellà, o uruguaio Troche, Jaguar, Laerte e Benício são alguns dos mais de 100 artistas convidados.



Depois de três convenções, o evento foi reformulado para ampliar o debate sobre a influência dos quadrinhos na sociedade em tempos atuais. “O evento terá como enfoque uma temática específica e intensificará o envolvimento entre aqueles que possuem mesas e estandes, que poderão sugerir e propor atividades em parceria com os responsáveis pela programação”, explicam os coordenadores Fabrizio Andriani e Luciana Falcon.



Debates e palestras ocorrerão durante todos os dias do evento, que é inteiramente gratuito. Destaca-se a mesa Quadrinhos e Jornalismo, com profissionais atuantes das duas áreas. Uma feira de livros e álbuns de HQ também irá funcionar no estacionamento do MuMA. Democrático, o Bienal Publica! irá lançar gratuitamente produções de artistas iniciantes ou profissionais. O palco Gibikids irá receber programação infantil; e as oficinas (32 no total) irão contemplar desenho, arte digital e outras vertentes.



A curadoria do evento traz nomes experientes da área: Heitor Pitombo (RJ), jornalista, tradutor e colaborador da revista mais importante do gênero no país, a Mundo dos Super-Heróis; Lobo (RS) é responsável pelo portal Quadrinhos Para Barbados e editor com passagem pela editora Desiderata e pelo selo Barba Negra; filho de Laerte, Rafael Coutinho (SP) é autor de Cachalote e editor da Naval Comix. De Curitiba, os destaques são Mitie Taketani (Itiban Comic Shop) e André Caliman, autor da graphic novel política Revolta! Os quadrinhistas Ibraim Roberson (Marvel, DC Comics e Sergio Bonelli) e Antônio Éder (artista premiado pelo HQ Mix e pelo Angelo Agostini) serão os consultores.



A Bienal de Quadrinhos de Curitiba é um projeto aprovado pela Lei Rouanet/MinC e está aberto a captação de recursos junto a patrocinadores e parcerias com instituições públicas e privadas para a realização de atividades especiais. Gratuito e de caráter sociocultural, é realizado pela Znort Editora. Desde a edição n.º 0, em 2011, recebe o apoio da Fundação Cultural de Curitiba.



A Bienal investe, sobretudo, na democratização da informação. Todas as nossas atividades continuarão sendo gratuitas. Porque a Bienal é de todos nós.

GIBICON COLOCA CURITIBA NO CIRCUITO DE HQs

Há cinco anos, em Curitiba, surgia a Gibicon. Um evento que confirmava ainda mais a importância da cidade para o universo dos quadrinhos brasileiros. Durante suas três edições, artistas e fãs de HQs de todo o Brasil vieram para a capital paranaense praticar sua devoção, trocar experiências, participar de debates e se confraternizar. Depois de constituir a primeira Gibiteca do país e de abrigar um dos nossos maiores polos de produção de quadrinhos (a editora Grafipar), Curitiba, com a Gibicon, se inseria definitivamente no cenário nacional.



Da edição zero (de 2011) até a Gibicon 2, o evento foi crescendo em importância e hoje é um dos três mais importantes do gênero no Brasil. Com o passar do tempo, o segmento compreendeu que a Gibicon não se faz com mágicas evocadas pelas poções do druida Panoramix, da aldeia gaulesa onde vive Asterix, ou com um encanto da espada de Odin, pai de Thor, o Deus do Trovão. Cada uma de suas edições é fruto do empenho e da colaboração entre entidades como a Fundação Cultural e a Prefeitura de Curitiba, as diversas empresas apoiadoras que acreditam no potencial dos quadrinhos, e as mais variadas instituições culturais. Sem contar os próprios artistas, sem os quais nada disso teria êxito ou sentido.



Tanto empenho não foi em vão. Com o sucesso cada vez maior do evento, a Gibicon nunca parou de colher frutos. Em 2013, foi agraciada com os dois maiores prêmios do quadrinho nacional — o HQ Mix e o Ângelo Agostini. A última edição, em especial, teve cinco de suas exposições indicadas a prêmios de melhores do ano. Desde sua origem, o evento já contou com a presença de mais de 300 artistas convidados (sem contar os que vieram espontaneamente) e foi visitado por um público de cerca de 50 mil pessoas. A Gibicon também está por trás da doação de centenas de novos quadrinhos para a Gibiteca de Curitiba e de inúmeras atividades realizadas até hoje em escolas da rede pública da cidade.



Um evento de quadrinhos não deve se resumir a um diálogo apenas entre artistas, leitores e demais profissionais da área. As HQs podem servir como combustível para grandes transformações, devido ao seu enorme potencial de comunicação. Mais do que se fixar em determinados nichos, os quadrinhos podem abordar questões (sociais e políticas) atualmente discutidas no país e no mundo. A Bienal tem como marca principal a pluralidade. Isso, que fique claro, sem deixar de lado o caráter lúdico e de entretenimento que também marcou as edições anteriores e fez da Gibicon um evento “pop”. Super-heróis serão sempre nossos amigos. Mangakás também.



Assim, em 2016, a Gibicon passa a ser chamada de Bienal de Quadrinhos de Curitiba. Mais do que dar voz a diversos segmentos, ampliamos o olhar que se pode ter sobre os quadrinhos e diminuímos a distância que ainda os separam de outras formas de arte. Mas sem aquele papo de intelectual cabeçudo, saca? Na verdade é o seguinte: se o cinema, o teatro e a música exploram variados assuntos, por que as HQs não podem?



SERVIÇO:

O quê: Bienal de Quadrinhos de Curitiba

Quando: De 8 a 11 de setembro. MuMA (Av. República Argentina, 3.432)

Programação completa (oficinas, palestras, debates): www.bienaldequadrinhos.com.br

DROPS DA BIENAL

-> A presença de Joan Cornellà: O catalão é um fenômeno nas redes sociais. O motivo são as suas tirinhas que misturam humor negro, nonsense e traços coloridos e fofos.

-> A vinda do francês Pochep e a presença maciça de quadrinistas latinoamericanos: O time de convidados internacionais é reforçado pelo aclamado francês Philippe Pochep e pelos sul-americanos Jesus Cossio (Peru), Power Paola (Equador), Lucas Varela (Argentina) e Gervasio Troche (Uruguai). Tamanha presença latina é novidade nos eventos de quadrinhos no Brasil.

-> A presença de alguns dos principais quadrinistas do Brasil: Laerte, Jaguar, Roger Cruz, Marcello Quintanilha, Mateus Santolouco, Allan Sieber e muitos outros estarão na Bienal de Quadrinhos.

-> Presença e homenagem a Benício: José Luiz Benício da Fonseca - ou só Benício mesmo - é um dos principais nomes nas artes gráficas do país. Seus traços característicos estamparam os cartazes de mais de 300 filmes (entre eles, o clássico "Dona Flor e Seus Dois Maridos"), as capas de diversos livros e um sem-número de anúncios publicitários. Benício terá exposição de ilustrações durante o evento e será o grande homenageado da Bienal de Quadrinhos ao receber o Prêmio Claudio Seto.

-> Foco amplo e variado: O universo das histórias em quadrinhos é amplo e variado, e haverá um pouco de tudo na programação: gibis de heróis e mercado mainstream; graphic novels (romances gráficos) de autores independentes; publicações infantis e infanto-juvenis; jornalismo em quadrinhos; feminismo; e muitos outros assuntos que serão abordados em mesas, debates e palestras.

-> Feira de HQs: Autores, editoras e expositores de tudo o que há relacionado ao universo dos quadrinhos irão participar da feira da Bienal de Quadrinhos de Curitiba, que este ano será ainda maior do que a feira da Gibicon nº 2, em 2014.

-> Programação para as crianças (Gibikids); exposições; mostra de animações do Anima Mundi; festas oficiais; uma rádio própria do evento; uma competição/duelo de quadrinistas em um bar. A programação é extensa!