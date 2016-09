Explosões deixam 24 mortos no Afeganistão

Afeganistão - Dois homens suicidas detonaram seus explosivos na capital do Afeganistão ontem, em uma região próxima ao ministério da Defesa. O incidente deixou ao menos 24 mortos e mais de 90 feridos, afirmaram autoridades. A primeira explosão atingiu trabalhadores que estavam deixando o local ao fim da jornada de trabalho, próximo a uma área de portões fortificados. O segundo detonou seu colete quando pessoas chegavam para resgatar os feridos, de acordo com o porta-voz do ministério, Sediq Sediqqi. O ataque foi reivindicado pelo Taleban em um comunicado. Entre os mortos, está um general do exército e um delegado de polícia, de acordo com Sediqqi. O Taleban tem intensificado sua campanha contra o governo apoiado pelos Estados Unidos nos úlitmos meses, gradualmente piorando a situação da segurança no país desde que as forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) encerraram suas operações de combate, no fim de 2014. O ministério da Defesa fica localizado na região central, próximo ao palácio presidencial e ao quartel-general da coalizão militar liderada pelos EUA. Ele é rodeado de outros prédios governamentais e mercados populares. Fonte: Dow Jones Newswires.

Sagrado

Irã - O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, questionou a capacidade da Arábia Saudita de preservar os locais sagrados do Islã e acusou os governantes sauditas de assassinato na peregrinação a Meca (a Hajj) no ano passado. "Devido ao comportamento opressor desses governantes com os convidados de Deus, o mundo do Islã deve fundamentalmente reconsiderar a administração de dois locais sagrados e também a questão da peregrinação a Meca", afirmou Khamenei. A frase deve piorar ainda mais as relações já hostis entre os dois poderes políticos e religiosos, às vésperas do início da peregrinação deste ano. De acordo com o governo saudita, o massacre na peregrinação do ano passado deixou 769 mortos, mas a agência de notícias Associated Press estima que o número chegou a 2.426, considerando os relatórios da imprensa estatal e comentários de representantes de países cujos cidadãos participaram da peregrinação.

Resgate

Itália - Equipes de resgate retiraram dos escombros o corpo de um afegão na cidade de Amatrice, que foi parcialmente arrasada por um forte terremoto no final de agosto, afirmaram autoridades ontem. Com a descoberta, sobe a 295 o número de mortos.Quando o tremor de magnitude 6,2 atingiu Amatrice, Sayed Ahmad Hashimi, que estava na Itália sob proteção internacional, estava em uma casa compartilhada com outros refugiados afegãos, de acordo com Qorbanali Esmaeli, o porta-voz da embaixada do Afeganistão no país. A casa onde eles estavam desmoronou, mas três residentes conseguiram deixar o local a salvo, enquanto um quarto foi atingido mas conseguiu sair sozinho de baixo dos escombros.

Xingamento

Filipinas - O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, alertou ontem o presidente dos EUA, Barack Obama, a não o questionar sobre assassinatos e direitos humanos, o se encontrarem em Laos, durante uma cúpula regional, ameaçando-o com um xingamento. Em coletiva de imprensa antes de viajar para Laos, Duterte disse que ele é líder de um país soberano e é responsável pelo povo filipino. Ele estava respondendo a pergunta de um repórter sobre como ele pretende explicar as execuções extrajudiciais para Obama. "Você deve ser respeitoso. Não deve fazer perguntas ou declarações", disse Duterte, que em seguida fez uso de um palavrão para se referir a Obama.

Refugiados

Alemanha - A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, não sinalizou nenhuma mudança política depois de uma derrota sem precedentes de seu partido em uma eleição estadual no domingo. Embora a perda tenha refletido o descontentamento público com a sua política de refugiados, Merkel disse que ela agiu para reduzir o fluxo de imigrantes nos últimos meses - o que incluiu a negociação com a Turquia para impedir o fluxo de imigrantes - mas evitou fixar um limite para o número de imigrantes autorizados a entrar na Alemanha. Merkel disse que o governo alemão precisa "ganhar de volta a confiança" de um público que ela reconheceu que tinha perdido um pouco a confiança na capacidade de Berlim para enfrentar os desafios que o país enfrenta.