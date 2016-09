“Calvin Harris está bem sem Taylor Swift”, diz amigo

O cantor John Newman, dono do hit Love Me Again, disse que o amigo Calvin Harris é forte e que não precisou de ninguém para se consolar após terminar o namoro de 15 meses com Taylor Swift. O rompimento ocorreu em junho deste ano. “Ele não precisou de ninguém. Suas emoções são fortes, ele tem uma mente forte. Ele é um trem que nunca vai parar. Os limites são literalmente infinitos para ele. O que ele fez não é nada comparado ao que ele pode fazer”, disse Newman ao The Sun. O amigo do cantor e DJ também brincou que liga para Harris para ”verificar se ele está escondido em segurança” durante a noite.

Pegadinha do Silvio Santos faz sucesso na rede

No último domingo, o programa Silvio Santos "quebrou" a internet com sua nova câmera escondida e a pegadinha "Invasão Alienígena". Um motorista levava duas mulheres no banco de trás de um carro quando o automóvel falha, o homem sai e as moças ficam sozinhas. Elas então observam uma luz do lado de fora do veículo e veem um disco voador. Depois, vários alienígenas aparecem atrás delas e desejam atacá-las, causando pavor e gritos nas mulheres. A pegadinha foi muito elogiada nas redes sociais e o assunto foi um dos mais comentados do mundo.

Anitta participará de show de Andrea Bocelli em Curitiba

A cantora Anitta vai fazer um dueto da música "Over The Rainbow" com o tenor italiano Andrea Bocelli durante os shows que ele fará em São Paulo e Curitiba, respectivamente nos dias 12 e 19 de outubro. As informações são da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo. Além do dueto, a cantora também terá dois solos durante as apresentações. A escalação da cantora causou reações negativas nas redes sociais. Muitos internautas questionam a diferença de gêneros musicais dos dois. Esta não é a primeira vez que Anitta faz parceria com grandes nomes da música. Na abertura da Olimpíada, a cantora se apresentou ao lado de Caetano e Gil no estádio do Maracanã.

Carlos Eduardo vai matar filho de Coronel em Velho Chico

Não vai ser dessa vez que Carlos Eduardo (Marcelo Serrado) será desmascarado em Velho Chico. Embora Martim (Lee Taylor) fotografe o ex-deputado recebendo dinheiro de um empreiteiro, o filho de Afrânio (Antonio Fagundes) não terá tempo de entregar as provas contra o cunhado para a polícia. O novo coronel saruê perceberá a presença do irmão de Tereza (Camila Pitanga) e o perseguirá para reaver as fotos que o incriminam. Então, Carlos vai atrás de Martim por uma estrada sinuosa perto do Rio São Francisco e atira nele. Após matar o fotojornalista, o vilão resgata o dossiê nos pertences do rapaz. Com medo que descubram o crime que cometeu, o ex-deputado manda Queiroz desfazer a moto de Martim.

Níver do dia

Roger Waters

músico inglês, baixista e um dos fundadores da banda Pink Floyd

73 anos