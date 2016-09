Capitão, Daniel Alves diz que Tite é diferente porque 'tentou se reinventar'

GUILHERME SETO, ENVIADO ESPECIAL MANAUS, AM (FOLHAPRESS) - O lateral direito Daniel Alves será o capitão da seleção brasileira no confronto contra a Colômbia, neste terça (6), na Arena da Amazônia, seguindo o rodízio da braçadeira promovido pelo técnico --contra o Equador, o capitão foi Miranda. Há quase dez anos na seleção, o jogador diz que o novo técnico se diferencia dos demais por estar mais antenado às tendências do futebol moderno. "Temos que ter um grande respeito pelos treinadores que passaram por aqui. Graças a todos eles que eu estou aqui há tanto tempo. Para mim, o diferente do Tite é que ele tentou se reinventar, buscou ser melhor, e buscou toda a experiência do estudo, da renovação", disse o lateral da Juventus (ITA). Afinado com o discurso do treinador, Daniel Alves fala em recriar uma identidade para a seleção brasileira. "A seleção tem um grupo muito promissor, com muita fome de resultados, de recriar uma identidade, e todos os que estamos hoje estamos muito felizes de ter o grupo que a gente tem. Fazia muito tempo que eu não sentia a sensação que estou sentindo com esse grupo. Parece que nos conhecemos por toda a vida. Não se conformar com a situação quando ela não está agradável e nem quando ela parece agradável demais é o caminho", disse. Sobre assumir o posto de capitão da equipe, Daniel voltou a dizer que a braçadeira não tem um significado especial. "Acredito que não tenho mais responsabilidade agora do que antes. Temos vários capitães dentro da seleção brasileira. As várias lideranças são por experiência, outros porque já tem esse espírito É o que o professor [Tite] conseguiu reunir aqui", analisou.