Você está dentro do mercado!

Algumas coisas me incomodam muito, umas delas são os movimentos de greve. Hoje nós vemos que eles acontecem praticamente nos cinco continentes, não sendo uma exclusividade do terceiro mundo ou do nosso país. Uma das categorias que faz muito este tipo de movimento é a dos bancários, mas junto com eles, teremos outras, e com certeza, sempre haverá alguma categoria fazendo pressão através desse direito.

Acredito que a maioria dos movimentos surge da esperança de se reconquistar o que foi perdido ao longo do tempo, das épocas de louro dos nossos pais e avós, das famílias grandes com quatro ou cinco filhos, onde uma carreira num banco ou numa estatal era sinônimo de tranqüilidade, bem estar e segurança, onde a aposentadoria era garantida e o emprego um patrimônio intocável. Hoje as coisas mudaram, as greves são para suprir as necessidades básicas de uma vida ao menos digna e sem luxo, não de uma família numerosa, mas daquela que tem um, ou, no máximo, dois filhos, o segundo talvez por descuido. Além disso, ainda temos a maioria das mulheres já colaborando com 50% ou mais da renda familiar e também os filhos começando cedo a ajudar em casa.

Cada um de nós procura a melhor forma de se proteger desses acontecimentos, luta incansavelmente para não ser engolido pela máquina mortífera das demissões em massa, algumas por “downsize”, outras, um tempo depois de ter participado de algum movimento, pois, com certeza, nos torna uma carta marcada!!!

A grande questão é o que fazer para passar ileso nesse processo capitalista da conquista do elo perdido, da tranqüilidade de um trabalho seguro e da aposentadoria certa. Eu, realmente não sei, mas encontrei uma frase do “Luciano Hulk” que ajuda muito na hora de tomar uma decisão sobre qual rumo seguir, seja para escolher um caminho profissional, seja para diversificar ou mudar:

“Tem tanta gente no mercado, que se você não estiver fazendo aquilo que realmente gosta, você automaticamente está fora do mercado”.

Um grande abraço e boa semana.

