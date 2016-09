Empresários do setor de bares e entretenimento convocaram para quarta-feira (7), a partir das 14 horas, uma manifestação contra a depredação do patrimônio público e privado. Organizada pela Associação Brasileira de Bares e Casa Noturnas (Abrabar), a ação será na frente do bar + 55, alvo dos manifestantes no domingo (4).

“Bar é um lugar democrático, neutro, de descontração. Não pode ser atacado”, disse o presidente da Abrabar, Fabio Aguayo. Segundo ele, o protesto de domingo afastou clientes da região do Batel. “As pessoas ficaram assustadas, nenhum cliente ficou no local”. Aguayo disse que os dois carros depredados na frente da sede do PMDB eram de frequentadores do estabelecimentos. “O patrimônio público e privado não pode ser depredado”.

Para quarta-feira também está agendado o 22º Grito dos Excluídos, na Paróquia São Benedito, no Capão da Imbuia. Realizado desde 1995, com um tema diferente a cada ano, o Grito dos Excluídos é organizado por entidades da sociedade civil.