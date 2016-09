Piso Masterpiso Multiestruturado Elegance Amendoim, disponivel na Formighieri (foto: Divulgacao) Piso Masterpiso Majestic Patina Branca, disponivel na Formighieri (foto: Divulgacao)

Versáteis e elegantes, os pisos claros da Masterpiso Engineered Floor transmitem sensação de frescor e são capazes de potencializar os efeitos da luz natural, além de ampliar os ambientes. As tonalidades claras são mais fáceis de combinar e, de acordo com a arquiteta Marcia Campetti, a utilização fica ainda melhor mesclada com concreto e outros elementos naturais, como mármore e palha natural.

COLEÇÃO ETNIA

A linha Ayo, da Lola Home, que tem um corner na Villa Batel Decor, é chique e contemporânea. O guardanapo, em linho puro, tem aplicação em fita, e combina com o jogo americano que segue a mesma padronagem clássica em preto e branco da fita, para uma mesa linda e original.

Nenad Radovanovic



Arandela clássica em cristal em destaque no ambiente do arquiteto Ivan Wodzinsky





ILUMINAÇÃO E CONCEITO

A SPOT Lighting ilumina os conceituados espaços assinados pelo arquiteto Ivan Wodzinsky e pelo paisagista Wolfgang Schlögel na Mostra Artefacto Curitiba 2016. Fazendo sua estreia na mostra, a marca traz para a “Suíte do Casal com Estar”, assinada por Wodzinsky, uma iluminação marcada por abajures que pontuam com charme cantos específicos, além de arandelas clássicas em cristal. Já no espaço “Jardim Principal”, de Schlögel, o luminotécnico foi trabalhado 100% em LED, com iluminação de foco direcionável, abajures que destacam vasos de plantas, pendente que centraliza na mesa e também colunas e abajures escolhidos para dar aconchego ao espaço.