Ninguém acerta dezenas, e prêmio da Quina fica acumulado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal sorteou nesta segunda-feira (5), em São Paulo (SP), os números do concurso 4176 da Quina. Veja as dezenas sorteadas: 20 - 53 - 60 - 70 - 74. Não houve ganhador na principal faixa de premiação, a de cinco acertos. Com o prêmio acumulado, o próximo sorteio, que acontece nesta terça-feira (6), deve pagar R$ 2,1 milhões a quem acertar cinco dezenas, segundo estimativa da Caixa. A faixa de quatro acertos saiu para 26 apostadores, que ganharão R$ 14.929,59 cada um. Com três acertos, 3.105 apostadores serão premiados com R$ 187,99 individuais. Outras 90.116 pessoas acertaram duas dezenas e poderão retirar R$ 3,56 individuais.