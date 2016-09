Um corpo de uma mulher foi retirado do rio Iguaçu pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta segunda-feira (5), em Balsa Nova (Região Metropolitana de Curitiba). A polícia desconfia que o corpo pode ser o de uma jovem que desapareceu há alguns dias, e que estava apenas de pijama no momento em que sumiu. As informações são do jornal O Popular.

Mais informações AQUI, no blog Plantão de Polícia.