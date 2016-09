Estado Islâmico lança revista e pede ataques contra civis no Ocidente

DIOGO BERCITO MADRI, ESPANHA (FOLHAPRESS) - A facção terrorista Estado Islâmico lançou na segunda-feira (5) sua nova revista. A publicação, chamada "Rumiyah", se soma a diversas outras produzidas por essa milícia, que em junho de 2014 declarou um califado em partes de Síria e Iraque. O nome "Rumiyah" está relacionado ao ditado, registrado na capa da revista, de que a guerra só terminará sob as oliveiras de Roma. A primeira edição da publicação está disponível em línguas como inglês, turco, russo, pashto e uigur. É possível encontrá-la na rede. Um dos artigos, de título "o sangue infiel é puro para vocês", pede ataques contra alvos civis em países ocidentais. "Matá-los é uma forma de adoração a Deus", diz o texto. "Isso inclui o homem de negócios indo ao trabalho de táxi, adolescentes praticando esporte no parque e o senhor esperando na fila para comprar um sanduíche." A página é ilustrada pela fotografia de um homem sorridente vendendo flores, no que parece ser um mercado londrino. Ele é descrito no texto como um "feliz cruzado". A mídia britânica identificou o retratado, que preferiu não comentar o episódio. Em outro artigo, comentando a morte de um militante australiano na Síria, o Estado Islâmico pede ataques contra a Austrália. "Acenda o chão embaixo deles com fogo e queime eles com terror", diz o autor, anônimo. "Rumiya" inclui, ainda, um obituário a Abu Muhammad al-Adnani, porta-voz da organização cuja morte foi anunciada na semana passada. Segundo o texto da revista, Adnani "desceu de seu corcel e uniu-se à caravana dos líderes martirizados". NOME A nova revista do "Estado Islâmico" tem 38 páginas e se parece com a principal publicação dessa milícia, "Dabiq". Analistas comentavam, após o lançamento, que "Rumiyah" pode vir a substituir sua antecessora. O nome Dabiq se refere a uma cidade na Síria identificada como cenário de uma profecia sobre a batalha final entre muçulmanos e cristãos. Com a perda de territórios, o Estado Islâmico pode em breve deixar de controlar esse local, em um golpe simbólico à narrativa apocalíptica. O pesquisador Will McCants, autor de "The ISIS Apocalypse", comentava nas redes sociais que há outro significado na nomenclatura. A sequência das publicações -"Dabiq", "Konstantiniyye" (Constantinopla) e "Rumiyah"- indicaria uma "ordem de conquista profética". Uma das inovações do Estado Islâmico em relação a outras organizações terroristas, como a Al Qaeda, é seu uso da propaganda. Essa milícia é responsável por diversas publicações em variadas línguas. A distribuição é feita pela internet, e em geral militantes não têm dificuldades em acessar esse material. O conteúdo das revistas está repleto de referências religiosas, citando autores medievais e encadeando interpretações específicas do islã. Não há informações sobre como as publicações são produzidas, nem quem está por trás de sua confecção.