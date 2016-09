Enfermeiro é suspeito de estuprar mulher em hospital no interior do PR

Um caso grave está sendo investigado pela Delegacia da Mulher em Ponta Grossa. A situação envolve um suposto estupro de vulnerável que teria ocorrido dentro do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais (HU), ligado a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). A vítima, uma mulher de 35 anos de idade, viúva e moradora de uma área rural, está internada na unidade depois de sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), conhecido popularmente como Derrame, e ficar em estado quase vegetativo. Seus movimentos se resumem ao lado direito superior do corpo. O principal suspeito do abuso é um técnico de enfermagem da unidade de 36 anos de idade. Os nomes de ambos serão preservados.

Leia mais no Plantão de Polícia